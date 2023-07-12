تمتد لسنوات.. الناتو: وافقنا على حزمة لتطوير قدرات أوكرانيا الدفاعية

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولنبرج، موافقة الحلف على حزمة لتطوير قدرات أوكرانيا الدفاعية تمتد لسنوات، موضحًا أن الناتو لا يتفاوض نيابة عن أوكرانيا، ولكن يدعم حقها في إستقلال أراضيها.

وأضاف “ستولتنبرج”، خلال مؤتمر صحفي اليوم مذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن دعم الحلف لأوكرانيا يقوي من موقفها التفاوضي.

الأنظمة الاستبدادية

وأشار أمين عام الناتو، إلى أن "الحرب الروسية على أوكرانيا تكشف عن مخاطر اعتماد أوروبا المفرط على الأنظمة الاستبدادية أن الحرب الروسية الأوكرانية ينبغي أن تكون بمثابة درس، وفق ما نقلت فرانس برس.