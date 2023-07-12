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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتراف صادم من وزير الدفاع البريطاني بشأن حرب أوكرانيا

اعتراف صادم من وزير
اعتراف صادم من وزير الدفاع البريطاني بشأن حرب أوكرانيا

قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، اليوم الأربعاء، إن المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا والسويد كانت تستثمر في أوكرانيا وتبني القدرات العسكرية للبلاد قبل بدء الصراع في فبراير 2022.

وقال والاس، في منتدى عام على هامش قمة الناتو في فيلنيوس، “في نهاية المطاف من الناحية الثقافية، من المقبول أن تنضم أوكرانيا إلى الناتو. عندما يحدث ذلك إما على أساس الشرط ... أيضا، قبل هذا الغزو، كانت بريطانيا مع السويد وكندا والولايات المتحدة تستثمر في أوكرانيا وتبني قدراتها”.

وأضاف أن “اجتماع قادة الناتو أكد القبول بأن أوكرانيا ستنضم إلى الناتو يوما ما، بعد أن أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن خيبة أمله لعدم تلقيه دعوة رسمية للانضمام إلى التكتل”.

وتابع: “هناك الآن قبول كامل بأن أوكرانيا ستنضم إلى الناتو. لم يعد إذا بعد الآن ولكنه متى”.

وفي 2014-2015، تفاوضت أوكرانيا على سلسلة من الإجراءات مع روسيا وفرنسا وألمانيا تعرف باسم اتفاقيات مينسك التي تهدف إلى حل سياسي لنزاعها مع منطقة دونباس الشرقية الانفصالية.

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في فبراير من هذا العام، اعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه أخبر المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن كييف لم تكن تنوي أبدا الوفاء باتفاقيات مينسك.

وقالت ميركل إن الاتفاق كان مجرد محاولة لمنح أوكرانيا الوقت الكافي لاكتساب القوة قبل مواجهة عسكرية واسعة النطاق مع روسيا.

أوكرانيا والولايات المتحدة كندا المملكة المتحدة

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