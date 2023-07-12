لسنا أمازون.. سوناك يرفض سخرية وزير الدفاع البريطاني من طلبات أوكرانيا

أصر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، على أن أوكرانيا أعربت عن امتنانها بالفعل للدعم الذي تتلقاه من الغرب، وذلك بعد سخرية وزير الدفاع البريطاني بن والاس منها.

وحسب صحيفة “تليجراف” البريطانية، قال سوناك في مؤتمر صحفي على هامش قمة الناتو بفيلنيوس إن "زيلينسكي أعرب عن امتنانه لما نحن عليه".

جاء ذلك بعد أن قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس في وقت سابق، إنه في الصيف الماضي، عندما سافر إلى أوكرانيا لمدة 11 ساعة، حصل على قائمة طويلة من طلبات الأسلحة من الحكومة الأوكرانية، ليجيب بالقول "إنجلترا ليست أمازون".

وأكد سوناك “زيلينسكي أظهر ذلك في خطابه المؤثر بشكل لا يصدق الذي ألقاه أمام البرلمان في وقت سابق من هذا العام وقد فعل ذلك مرة أخرى لي كما فعل مرات لا تحصى عندما التقيته”.

وأضاف سوناك أن زيلينسكي وأبناء بلده كانوا "ممتنين بشكل لا يصدق" للقيادة التي أظهرتها المملكة المتحدة"، حيث إنها "غالبًا ما تكون أول من يحرك الدعم إلى الأمام".

ولفت سوناك "الناس في جميع أنحاء أوكرانيا يقاتلون أيضًا من أجل حياتهم وحريتهم كل يوم، ويدفعون ثمنًا باهظًا مقابل ذلك. لذلك أنا أتفهم تمامًا رغبة فولوديمير زيلينسكي في بذل كل ما في وسعه لحماية شعبه ووقف هذه الحرب وسنواصل تقديم الدعم الذي يحتاجه ".