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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

في ختام امتحانات الثانوية العامة 2023|الطلاب يؤدون الأحياء والجبر والفلسفة الآن

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2023

بدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي علوم آداء امتحان الاحياء ثانوية عامة 2023 ، كما بدأ طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة آداء امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023 .

وبدأ طلاب الشعبة الأدبية آداء امتحان الفلسفة 2023 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 

ويستمر زمن امتحان الأحياء ثانوية عامة 2023 و  امتحان الفلسفة 2023 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 لمدة 3 ساعات من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا 

كما يستمر زمن امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023 ، لمدة ساعتين فقط من التاسعة صباحا حتى الحادية عشر صباحا

مواصفات امتحان الاحياء ثانوية عامة 2023 وامتحان الفلسفة 2023

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بالنسبة لـ امتحان الاحياء ثانوية عامة 2023 و امتحان الفلسفة 2023 فتتمثل المواصفات فيما يلي :

  • الدرجة الكلية من 60 
  • عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لهما 4 درجات
  • عدد الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة 
  • إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا

مواصفات امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023

 

  • الدرجة الكلية من 30 
  •  عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لها 4 درجات
  • عدد الأسئلة الموضوعية 18 سؤالًا مخصص لها 26 درجة 
  • إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: في جميع امتحانات الثانوية العامة 2023 ، تكون أسئلة الاختيار من متعدد MCQ نسبتها 85%  ، أما الأسئلة المقالية لا تتعدى نسبتها 15% 

وأضافت وزارة التربية والتعليم ، أن 30% من اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات العقلية المتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا.

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