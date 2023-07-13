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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شاومينج يدعي تسريب الأحياء والجبر والفلسفة قبل توزيعها بلجان الثانوية العامة.. والتعليم تنفي

شاومينج
شاومينج

زعمت جروبات شاومينج عبر تليجرام وفيس بوك ، تسريب امتحان الاحياء ثانوية عامة 2023 و امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023 وامتحان الفلسفة 2023 قبل توزيع أسئلة هذه الامتحانات في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

 

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما يقال بشأن تسريب امتحان الاحياء ثانوية عامة 2023 و امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023 وامتحان الفلسفة 2023 قبل توزيع أسئلة هذه الامتحانات في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023. 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن كل الصور المتداولة قبل التاسعة صباحا على السوشيال ميديا لزعم تسريب امتحان الاحياء ثانوية عامة 2023 و امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023 وامتحان الفلسفة 2023 قبل توزيع أسئلة هذه الامتحانات في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، هي صور لا علاقة لها بامتحانات اليوم نهائيا.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا مجال لـ تسريب امتحان الاحياء ثانوية عامة 2023 و امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023 وامتحان الفلسفة 2023 قبل توزيع أسئلة هذه الامتحانات في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، لإن هناك تأمينات مشددة لجميع أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 من جانب قوات الشرطة منذ خروجها من مراكز توزيع الاسئلة وحتى تسليمها للطلاب في اللجان في تمام التاسعة صباحا. 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يرصد لحظة بلحظة جميع جروبات الغش الموجودة على السوشيال ميديا ، ويتم إبلاغ مباحث الانترنت ضدها أولا بأول.

جدير بالذكر انه ،  يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 اليوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023  امتحان الاحياء ثانوية عامة 2023 لطلاب شعبة علمي علوم، وامتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023 لطلاب شعبة علمي رياضة ، وامتحان الفلسفة 2023 لطلاب شعبة أدبي .

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