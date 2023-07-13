هل يحضر إمام عاشور مباراة القمة؟.. هاني حتحوت يحسم الجدل

حسم الإعلامي هاني حتحوت الجدل حول حضور إمام عاشور، لاعب ميتيلاند الدنماركي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر لها غدًا الخميس، على ستاد القاهرة، في لقاء مؤجل من الجولة 31 من الدوري الممتاز.



قال هاني حتحوت في برنامج "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد":" بصفته لاعب سابق في الزمالك أو محتمل انتقاله للأهلي، هذا أمر صعب".



أضاف:" بعد نشر إمام عاشور صورة على وسائل التواصل الاجتماعي لدقائق وهو يأكل العنب، حذفت هذه الصورة مرة أخرى".



أوضح هاني حتحوت:" مانعلمه عن قصة إمام عاشور، تم الاتفاق على البنود الشخصية بين إمام والأهلي، سيتقاضي في الموسم الواحد 14 مليون جنيه، ويتواجد ضمن الفئة الأولى".



أشار هاني حتحوت:" مع ميتيلاند الأهلي قابل أن يدفع 3 مليون دولار، هل ميتيلاند وافق؟ ليس أكيدًا ولكن الأمر قريب".



أتم هاني حتحوت:" الأهلي ربط تفاصيل الأقساط مع ميتيلاند بصفقة حمدي فتحي، والتي هى على سنتين، ومازال الأهلي مصمم على موقفه، ميتيلاند مرحب ويريد التخلص من صداع اللاعب".

https://www.youtube.com/watch?v=5npr7pxPLYI