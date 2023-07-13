النفط يصعد عند التسوية بعد بيانات التضخم الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية، وسجل خام برنت 80 دولاراً ‏للبرميل للمرة الأولى منذ مايو بعدما عززت بيانات التضخم في الولايات ‏المتحدة الآمال في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ربما يرفع أسعار الفائدة مرات ‏أقل مستقبلاً.‏

وأظهرت بيانات صادرة اليوم أن أسعار المستهلكين الأمريكيين ارتفعت ‏بشكل طفيف في يونيو، مسجلة أقل زيادة سنوية في أكثر من عامين.

وتتوقع ‏الأسواق رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، لكن المتعاملين في النفط يأملون أن تكون ‏هذه المرة هي الأخيرة.

ومن شأن رفع أسعار الفائدة إبطاء النمو الاقتصادي ‏وتقليص حجم الطلب على النفط.‏



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا أو 0.9% إلى 80.11 دولار للبرميل ‏عند التسوية.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 92 سنتا أو 1.2% إلى ‏‏75.75 دولار للبرميل.‏

وقالت وكالة الطاقة الدولية إنه من المنتظر أن تشهد سوق النفط شحاً في المعروض ‏خلال النصف الثاني من 2023، وعزت ذلك لقوة الطلب من الصين والدول النامية ‏إلى جانب تخفيضات الإمدادات التي أعلنتها السعودية وروسيا ودول أخرى في ‏الفترة الماضية.

ومن المتوقع صدور توقعات جديدة من الوكالة هذا الأسبوع.‏

وتعهدت السعودية الأسبوع الماضي بتمديد خفض للإنتاج بواقع مليون دولار ‏للبرميل في أغسطس، بينما ستقلص روسيا الصادرات بواقع 500 ألف برميل ‏يوميا.‏