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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النفط يصعد عند التسوية بعد بيانات التضخم الأمريكية

صدى البلد

ارتفعت أسعار النفط  عند التسوية، وسجل خام برنت 80 دولاراً ‏للبرميل للمرة الأولى منذ مايو  بعدما عززت بيانات التضخم في الولايات ‏المتحدة الآمال في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ربما يرفع أسعار الفائدة مرات ‏أقل مستقبلاً.‏

وأظهرت بيانات صادرة اليوم أن أسعار المستهلكين الأمريكيين ارتفعت ‏بشكل طفيف في يونيو، مسجلة أقل زيادة سنوية في أكثر من عامين. 

وتتوقع ‏الأسواق رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، لكن المتعاملين في النفط يأملون أن تكون ‏هذه المرة هي الأخيرة. 

ومن شأن رفع أسعار الفائدة إبطاء النمو الاقتصادي ‏وتقليص حجم الطلب على النفط.‏


وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا أو 0.9% إلى 80.11 دولار للبرميل ‏عند التسوية.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 92 سنتا أو 1.2% إلى ‏‏75.75 دولار للبرميل.‏

وقالت وكالة الطاقة الدولية إنه من المنتظر أن تشهد سوق النفط شحاً في المعروض ‏خلال النصف الثاني من 2023، وعزت ذلك لقوة الطلب من الصين والدول النامية ‏إلى جانب تخفيضات الإمدادات التي أعلنتها السعودية وروسيا ودول أخرى في ‏الفترة الماضية. 

ومن المتوقع صدور توقعات جديدة من الوكالة هذا الأسبوع.‏

وتعهدت السعودية الأسبوع الماضي بتمديد خفض للإنتاج بواقع مليون دولار ‏للبرميل في أغسطس، بينما ستقلص روسيا الصادرات بواقع 500 ألف برميل ‏يوميا.‏

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