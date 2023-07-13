عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

palpata breve

بالقانون هذه الدولة تسمح بالتحرش.. قضية غريبة تشعل غضب الجميع

صورة تعبيرية عن التحرش
صورة تعبيرية عن التحرش

حالة من الجدل والغضب تسود إيطاليا في الشوارع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وافق القضاء الإيطالي على براءة مدير مدرسة تحرش بطالبة لأن مدة التحرش كانت أقل من 10 ثوان، وأثارت هذه القضية غضب الجميع لأنها تعد موافقة من القضاء الإيطالي على التحرش لهذه المدة.

وتثير قضية براءة مدير مدرسة في إيطاليا من اتهامات التحرش جدلاً واسعًا بين الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي. وبحسب التقارير، تعلقت القضية بتحرش بطالبة في المدرسة الثانوية في روما، حيث قام المدير المؤقت بلمس الطالبة وشد ملابسها الداخلية، واعتبرت تلك الحادثة تحرشًا .

txt

بعد واقعة التحرش بها.. 10صور لـ إيمان العاصى تثير الجدل

txt

كارثة| الجارديان تكشف الستار عن انتشار التحرش بالفتيات في مدارس بريطانيا

قضية تشعل الغضب في إيطاليا

ومع ذلك، أثارت القضية جدلاً واسعًا بعدما قضت المحكمة ببراءة المدير المؤقت من تهم التحرش الجنسي، وذلك لأن فترة الاعتداء لم تتجاوز 10 ثوانٍ فقط، وبسبب تصريحات المتهم بأنه كان يمزح فقط.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أثار هذا الحكم انتقادات واسعة من قبل النشطاء الحقوقيين والطلاب، حيث اعتبروا أن هذا الحكم يعزز ثقافة التحرش ويحرم الطلاب من الحماية القانونية التي يستحقونها.

وأقر بتحرشه بالطالب بدون موافقته وزعم أنها مزحة، وقد طالب المدعي العام في روما بسجنه لمدة ثلاث سنوات ونصف، إلا أن هذا الأسبوع تمت تبرئته من تهم الاعتداء . وبحسب القضاة، فإن ما حدث "لا يشكل جريمة" لأن فترة التحرش استمرت أقل من 10 ثوانٍ.

palpata breve يتصدر التريند

ومنذ صدور الحكم، أصبحت جملة "palpata breve"، وهي تعبير يعني "لمسة قصيرة"، اتجاهًا شائعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في إيطاليا، حيث يشارك الناس مقاطع فيديو وهم يلمسون أجزاء حميمية من أنفسهم لمدة 10 ثوانٍ متتالية ويستخدمون هاشتاج #10secondi.

ويهدف نشر مقاطع الفيديو التي تظهر لمس الأجزاء الحميمية لمدة 10 ثوانٍ في إيطاليا إلى توضيح مدى المدة التي يمكن للشخص أن يشعر بها خلال تحرش جنسي.

نشر الممثل باولو كاميلي المقال الأول حول هذا الاتجاه، وليهتم به الآن آلاف الأشخاص. ومن بين الأشخاص الذين نشروا هذه المقاطع هي كيارا فيراجني، أشهر شخصية مؤثرة في إيطاليا ولديها 29.4 مليون متابع على انستجرام.

تنديد بالقضاء الإيطالي

وبينما يندد العديد من النشطاء بثقافة التحرش، يعتبر البعض أن الحكم الذي برأ فيه القاضي المؤقت من تهم التحرش يظهر تطبيع التحرش في المجتمع الإيطالي. 

وقد عبر البلوجر فرانشيسكو سيكونيتي عن رأيه في ذلك عبر تيك توك ، مؤكدًا أنه لا يجوز للرجال لمس أجساد النساء، ولا حتى لمدة ثانية واحدة.

ويأتي هذا الحكم في ظل زيادة حالات التحرش الجنسي في العالم، وخاصةً في المدارس، والتي تتطلب تشديد القوانين وتعزيز الوعي العام حول هذه المسألة الحساسة. 

تثير هذه الظاهرة الجديدة مخاوف بشأن ثقافة التحرش في المجتمع، وتعزز الحاجة إلى توعية الجمهور وتشديد القوانين لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة. 

اتهامات التحرش Instagram التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

تراجع تاريخي في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن يسجل هذا الثمن

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

أكرم توفيق يفجر مفاجأة بشأن موعد الإعلان عن صفقات الأهلي بشكل رسمي

موعد ومكان صلاة جنازة والد مروان عطية نجم الأهلي

موعد إعلان الصفقة.. إمام عاشور ينتهي من الفيديو الترويجي لـ انضمامه إلى الأهلي

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

لاعب مفاجأة يقترب من تشكيل الأهلي الأساسي أمام الزمالك

ترشيحاتنا

القمة 126 "مولعة" نار| خبرة كولر فى مواجهة مغامرة أوسوريو.. دفاعات الزمالك "شوارع" وأزمة بوسط الأهلي

خلصت من غير تسريب| 10 تصريحات لوزير التعليم في ختام امتحانات الثانوية العامة

إطلاق رصاص من مراكب نيلية.. كيف واجهت قوات الأمن العام تجار المخدرات بالدقهلية؟

20 ألف جنيه نفقة لزوجة حسن شاكوش.. وهذه أسباب طلب الطلاق للضرر

أبو الغيط: الحفاظ على مؤسسات السودان ومنع انهيارها من أولويات الموقف العربي

فرحة وزغاريد.. طلاب وطالبات الثانوية بالدقهلية يحتفلون بانتهاء الامتحانات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشبة غير متوقعة تقوي الذاكرة وتحارب الالتهابات .. اكتشفها

بعد انفصالهما للمرة الثانية.. 10 صور صادمة جمعت نسرين طافش وزوجها

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

سر الاهتمام بالمظهر عبر العصور.. لن تتوقع ماذا اكتشف علماء الآثار

فيديو

مفاجأة في سعر الدولار.. والذهب يعود للصعود | ماذا يحدث ؟

إمام عاشور.. شوبير يفجر مفاجأة وميدو يكشف التفاصيل| فيديوجراف

تعنيف وقسوة .. فيديو مسرب في حضانة للصغار يهز لبنان

ماعندهاش قلب.. سبب غريب وراء إلقاء سيدة الدقهلية طفلتها من البلكونة/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ