كارثة| الجارديان تكشف الستار عن انتشار التحرش بالفتيات في مدارس بريطانيا

سلط تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الخميس، الضوء علي ظاهرة التحرش بالفتيات في المدارس في بريطانيا، حيث دعا أعضاء البرلمان إلى استراتيجية تقودها الحكومة حاليا للتركيز على الأولاد الذين يفشلون في الانخراط في العلاقات والتربية الجنسية.

وقال نواب في لجنة المرأة والمساواة في تقرير إنه يجب أن يكون هناك تدريب لجميع المعلمين لمساعدتهم على إجراء محادثات مع الأولاد والشباب حول التحرش الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بطريقة تتحدى المعايير السائدة وأفكار الذكورة.

وأضاف التقرير إن بعض المدارس أخفقت في تعزيز المساواة بين الجنسين أو الاعتراف بمشكلة العنف ضد النساء والفتيات، وفي كثير من الحالات كانت المدارس تفتقر إلى التمويل والوقت لتقديم خدمات الرعاية الصحية الجنسية على نحو فعال.

وتم الكشف عن حجم مشكلة العنف الجنسي في المدارس من قبل موقع Everyone's Invited، وهو موقع تم إنشاؤه قبل ثلاث سنوات، والذي جذب عشرات الآلاف من الشهادات من الفتيات والشابات التي توضح بالتفصيل حوادث العنف الجنسي والتحرش وإساءة معاملة الأقران في المدارس.

وقال تقرير النواب: “لا يزال التحرش الجنسي والعنف الجنسي كارثة في مدارسنا، حيث تشعر العديد من الفتيات والنساء بالعجز. القضايا طويلة الأمد والتحذيرات متكررة."

كما ذكر التقرير أنه من "المخزي" أن تستخدم الجامعات في بريطانيا اتفاقيات عدم الإفصاح لإسكات ضحايا التحرش الجنسي والعنف.

من جانبه، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية: “تستحق جميع النساء والفتيات بيئة آمنة، ونتوقع من المدارس والكليات والجامعات اتخاذ إجراءات فورية ضد سوء السلوك الجنسي أو التحرش."