فاكهة الصيف .. اكتشف فوائد العنب الصحية

يعد العنب من أشهر فواكه الصيف ومذاقه شهي ومميز ويحتوي على نسبة كبيرة من الماء كما أنه يتوفر بأنواع وأشكال متعددة تختلف بعض الشئ فى المذاق

ووفقا لما جاء فى موقع “ health” نعرض لكم أهم فوائد تناول العنب الصحية

مفيد للعظام

العنب غني بالعناصر الغذائية فهو مصدرا مصدرًا جيدًا لفيتامين K والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم -وكلها تدعم صحة العظام. قد يؤدي نقص هذه العناصر الغذائية إلى زيادة خطر الإصابة بكسور العظام

يقوي المناعة

كوب واحد من العنب يوفر 4.8 ملليجرام من فيتامين سي ، وهو ضروري لتعزيز المناعة. 2 لا ينتج جسمك فيتامين سي بشكل طبيعي ، لذلك من المهم أن تتناول الكثير من الأطعمة المليئة بالفيتامينات.

بالإضافة إلى دعم جهاز المناعة لديك ، يحتوي فيتامين سي على العديد من الفوائد الصحية الأخرى. فيتامين ج ضروري لإصلاح الحمض النووي وإنتاج الكولاجين. كما أنه يلعب دورًا في تخليق السيروتونين ، الذي يعزز السعادة والنوم وأخيرًا ، يساعد فيتامين ج جسمك على امتصاص الحديد بشكل كبير من النظم الغذائية النباتية.

خصائص مضادات الميكروبات

يدعم العنب أيضًا جهاز المناعة من خلال خصائصه الطبيعية المضادة للميكروبات التي تحميك من البكتيريا والفيروسات وقد يكون للصبغة الموجودة في العنب ، بالإضافة إلى العديد من الفواكه والخضروات الأخرى ، خصائص مضادة للميكروبات

يوفر مضادات الأكسدة المفيدة

يحتوي العنب على العديد من مضادات الأكسدة المختلفة. كيرسيتين - أحد مضادات الأكسدة التي تعطي العنب البنفسجي والأسود ألوانها الجميلة - يقي من الأمراض التنكسية العصبية. وجد الباحثون أن العنب يحمي إلى حد ما من ظهور مرض الزهايمر

بالإضافة إلى ذلك ، يوجد مضاد أكسدة آخر موجود في العنب ، يسمى بوليفينول ، يدعم صحة الأمعاء مما يعزز المناعة ويعزز الحالة المزاجية الإيجابية.

يعزز النوم بشكل أفضل

تساعد الكميات الضئيلة من الميلاتونين الموجودة في العنب على النوم المطول والمريح. 7 الميلاتونين هو هرمون يتم إنتاجه في دماغك. عندما يحل الظلام بالخارج ، ينتج دماغك الميلاتونين للمساعدة في إيقاعك اليومي ونومك. يمكن أن يساعد الميلاتونين في اضطراب الرحلات الجوية الطويلة ، واضطرابات النوم ، والقلق قبل الجراحة أو بعدها

الحصول على قسط كافٍ من النوم أمر أساسي لأن الحرمان من النوم مرتبط بعدد من المخاطر الصحية ، بما في ذلك: السكري وضغط الدم المرتفع والسمنة والسكتة الدماغية والاكتئاب



يحسن صحة قلبك

يعزز العنب أيضًا صحة القلب والأوعية الدموية بعدة طرق مختلفة ووجدت دراسة أن مركب ريسفيراترول الموجود في العنب يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات وقد وجد



منع السكتات الدماغية والنوبات القلبية

وخلصت الدراسة إلى أنه يمكن استخدام ريسفيراترول في علاج متلازمة التمثيل الغذائي (التي ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب) حيث أن لها آثارًا مفيدة على ارتفاع ضغط الدم والسمنة والالتهابات ومرض السكري واضطراب شحميات الدم.

يحمي عينيك

يوجد صبغان موجودان في العنب ، اللوتين والزياكسانثين ، لحماية صحة العين و وفقًا لدراسة نُشرت في عام 2022 ، تساعد هذه الأصباغ على: زيادة النطاق البصري وتقليل الانزعاج من الوهج والأضواء الساطعة وتعزيز التباين المرئي كما أنها تساعد في تقليل خطر الإصابة بالتنكس البقعي وإعتام عدسة العين ، وهما من أكثر مشاكل العين شيوعًا

يحافظ على رطوبتك

كوب واحد من العنب يوفر 121 جرامًا من الماء الذي يبقيك رطبًا ويساعد الحفاظ على رطوبة الجسم على التخلص من النفايات في الجسم من خلال التبول والتعرق وحركات الأمعاء بالإضافة إلى ذلك فإن البقاء رطبًا يساعد جسمك على حافظ على درجة حرارة طبيعية