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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تناول العنب.. وشاهد ماذا يحدث بجسمك ؟

تناول العنب وشاهد
تناول العنب وشاهد ماذا يحدث بجسمك ؟

كشف الدكتور أحمد صبري أخصائي التغذية وعضو الجمعية الأمريكية لمحاربة السمنة عن فوائد تناول العنب.

وقال صبري فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” إن العنب هو فاكهة لذيذة ومغذية، ولها فوائد عديدة للصحة، ومن بين هذه الفوائد:

1- تحسين صحة القلب: يحتوي العنب على مركبات مضادة للأكسدة والتي تعمل على تحسين صحة القلب، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض القلبية.

2- تحسين صحة الجهاز الهضمي: يحتوي العنب على الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي، وتقليل خطر الإصابة بالإمساك والإسهال.

3- تحسين صحة الجلد: يحتوي العنب على الكثير من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجلد، والتي تساعد على تحسين مرونته وتقليل التجاعيد.

4- تحسين صحة العيون: يحتوي العنب على مضادات الأكسدة التي تحمي العيون من الأضرار الناتجة عن العوامل الخارجية مثل الشمس والتلوث، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعيون.

5- تحسين صحة الدم: يحتوي العنب على الحديد والفيتامينات الضرورية لإنتاج الدم، وتحسين صحة الدم والوقاية من الأمراض المرتبطة بنقص الحديد.

6- تحسين الذاكرة: يحتوي العنب على مركبات مضادة للأكسدة التي تساعد على تحسين الذاكرة والوقاية من الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد تناول العنب في تحسين الصحة العامة للجسم وزيادة مستويات الطاقة، ويمكن تناولها بشكل مباشر كفاكهة، أو استخدامها في صنع العصائر والمشروبات والأطباق الأخرى.

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