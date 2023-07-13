خاص|السفير التركي بالقاهرة: التبادل التجاري بين البلدين سيصل إلى 20 مليار دولار

قال السفير التركي لدى القاهرة موطلو شين أن حجم التجارة بين البلدين وصل في عام 2022 وصل إلى 10 مليار دولار وذلك يشمل أيضاً الغاز الطبيعي المسال وأشار أن هذا الرقم سيصل إلى الضعف خلال الفترة القادمة.

وجاء ذلك رداً على سؤاله حول مدى التعاون الذي ممكن يتطور فيه مصر وتركيا.

وأفاد موطلو شن في حواره لـ "صدى البلد" بأن التعاونات الأخيرة ساهمت في تطبيع السياسات والعلاقات بين البلدين وساهمت في تعزيز وتشجيع مجال الأعمال في القطاع الخاص على توثيق سياقها أكثر مع مصر.

وأضاف موطلو شن أن شهد مجال التجارة بين البلدين في أخر عشر سنوات تحسنات كثيرة.

وأشار موطلو شن إلى ان الخطوة السياسية التي اتخذتها والانفتاح السياسي لكل من مصر وتركيا ستساعد على خلق فرص كبيرة في مجال الأعمال على تأسيس علاقة وثيقة جديدة من نوعها في حركة البيع والشراء والأستيراد والتصدير وفرص جديدة في مجال الأستثمار بين مصر وتركيا.

وأفاد موطلو شن بأنه يتوقع زيادة حجم التجارة بين البلدين بمقدار الضعف خلال العشر سنوات القادمة بدءاً من عام 2024 القادم، مضيفاً أن البلدين سيشهدوا نمو كبير بمساعدة الخطوات الاخيرة في تحسين المعملات التجارية بين البلدين.

وأوضح السفير التركي أن موقع كل من مصر وتركيا الجغرافي يساعد على تحسين العلاقات التجارية بين البلدين خاصة عن طريق البحر الأبيض المتوسط ويسهل من خلالها شحن السفن من خلال ميناء الأسكندرية في مصر وإلى الميناء التركية في مدينة مرسين وأن تكاليف شحن السفن ستكون منخفضة وسهلة في توصيلها وسياعد هذا على التكامل في اقتصاد كلا البلدين.

وقال موطلو شن أنه لا يظن أن التعاون سيتوقف عند مجال التجارة فقط بل سيكون أيضاً هناك لدى مجال الصناعة إمكانية هائلة يمكن للبلدين إستغلالها وأستثمارات مشتركة، مضيفاً أن هناك أيضاً فرص هائلة بمجال السياحة ومشاريع مشتركة يمكن للبلدين تقييمها.