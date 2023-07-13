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أخبار البلد

القومي للطفولة والأمومة ويونيسف مصر يناقشان خطة العمل السنوية المشتركة

صدى البلد

استقبلت الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، السيد جيرمي هوبكنز ممثل يونيسف في مصر وذلك لبحث ومناقشة خطة العمل السنوية المشتركة فيما بين الجانبين لتنفيذ أنشطة خاصة بحماية الطفل ودعم منظومة الحماية على المستوى الوطني وتعزيز التعاون فيما يخص تقديم الخدمات والدعم اللازم للأطفال المعرضين للخطر.

ومن جانبها أعربت الدكتورة نيفين عثمان عن سعادتها بالتعاون المثمر بين الجانبين على مدار فترة طويلة قدمت فيها منظمة يونيسف الدعم الكامل لأنشطة المجلس القومي للطفولة والأمومة، من أجل إعلاء المصلحة الفضلى للطفل.

وأضافت أمين عام المجلس أن خطة العمل السنوية تتضمن العديد من المحاور والتي  تأتي في إطار تنفيذ أنشطة متعددة تهدف إلي تأمين "حياة كريمة" للأسرة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 و"المشروع القومي لتنمية  الأسرة المصرية".

كما وجهت "عثمان" الشكر والتقدير لوزارة التعاون الدولي  لجهودها الحثيثة لتسهيل و تعزيز التعاون مع الجهات الأممية والمانحة والتنسيق المستمر مع شركاء التنمية لتقديم الدعم اللازم للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

ومن جانبه أكد السيد جيرمي هوبكنز ممثل يونيسف في مصر على استمرار التعاون والدعم للحكومة المصرية ممثلة في المجلس القومي للطفولة والأمومة لدعم كافة البرامج التي تستهدف حماية وتمكين الطفل في جمهورية مصر العربية.

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