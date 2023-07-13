برلمانية : «مبادرة أوبونتو» تهدف لتبديل ديون الدول بمشروعات صديقة للبيئة

أعلنت النائبة سحر البزار وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن إطلاقها «مبادرة أوبونتو» بالمشاركة مع مجموعة من الشباب البرلمانيين بـ ٤٢ دولة، و هي مبادرة برلمانية شبابية رائدة، مستلهمة من فلسفة "أوبونتو" في جنوب إفريقيا، وتعني «أنا ما أنا عليه بسببك »، مؤكدة أهمية الدعم الجماعي والتعاون فيما بين الأمم والتأكيد على الترابط بين البشرية،

وأوضحت "البزار" فى بيان لها اليوم، تهدف المبادرة "أوبونتو" البرلمانية الشبابية إلى تعزيز التضامن وإيجاد هيكل مالي عالمي جديد للتخفيف من عبء الديون الذي تواجهه البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى وتيسير انتقالها الأخضر، لافتة إلي أن المبادرة تحظى بدعم واسع النطاق من 42 دولة.

وأضافت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب،" تدعو المبادرة الي استبدال التزامات ديون الدول بالاستثمارات في المشاريع الصديقة للمناخ و بذلك يتحقق هدفان تخفيف ضغوط الديون وتعزيز التنمية المستدامة.

وتابعت: تطالب المبادرة بالتعليق المؤقت لتكلفة خدمة الديون، مما يسمح للبلدان بإعادة توجيه مواردها المالية نحو جهود التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه ، منوهة أن هذا التأجيل المؤقت سيوفر مساحة للتنفس للبلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض للاستثمار في الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة والمبادرات الصديقة للبيئة دون المساس بتنميتها الاجتماعية والاقتصادية.

وقالت النائبة سحر البزار، إن المبادرة تقترح عمل إطار مشترك كمرجع لإعادة جدولة ديون البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى وسيوفر هذا الإطار أداة شفافة لجدولة الديون و تخفيف عبئها.

وأكدت"البزار" أنه تم إرسال خطابات المبادرة البرلمانية الشبابية إلى العديد من الشخصيات المؤثرة حول العالم، بما في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزير الخزانة الأمريكي جانيت لويز يلين، وشيربا مجموعة العشرين بالهند اميتبا كانت، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا،حيث تهدف مبادرة أوبونتو إلى حشد الدعم وإثارة المناقشات ودفع التغييرات في السياسة التي ستفيد البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى وتعزيز عالم أكثر خضرة وإنصافًا.