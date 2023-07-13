خلصت من غير تسريب| 10 تصريحات لوزير التعليم في ختام امتحانات الثانوية العامة

أدلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بعدد من التصريحات الهامة في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة 2023

ومن أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في ختام امتحانات الثانوية العامة 2023 ما يلي :

الوزارة حرصت على اتخاذ كافة الاجراءات الحاسمة التي من شأنها التصدي للغش بكافة أشكاله لضمان انتظام سير الامتحانات

لم يحدث أى عملية تسريب هذا العام خلال مدة امتحانات الثانوية العامة 2023، بل حدثت حالات تداول لامتحانات أعوام سابقة

تم ضبط عدة حالات لطلاب أثناء نشر أجزاء من ورقة الأسئلة على الفور تم تطبيق الإجراءات المشددة حيال هذه الحالات، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

الوزارة بذلت جهودًا كبيرة هذا العام لضمان انتظام سير الامتحانات على مستوى الجمهورية، ومن بين هذه الإجراءات : تغيير رؤساء اللجان بشكل دورى وتدوير العمال بالمدارس وتشديد اجراءات التفتيش لدى دخول الطلاب اللجان وسرعة ضبط أي حالة غش الكتروني يتم رصدها.

منظومة امتحانات الثانوية العامة ليست مسئولية الوزارة وحدها، بل بالمشاركة مع العديد

من الوزارات والجهات المعنية التي تتعاون مع الوزارة

من الوزارات والجهات المعنية التي تتعاون مع الوزارة أوجه الشكر لكافة الجهات المشاركة التي ساهمت في حسن سير الامتحانات لهذا العام.

أنا حريص على حصول كل طالب على حقه كاملا، مشيرا إلى أن سيكون متاحا خلال التظلمات للطلاب الاطلاع على كراسة الاسئلة والبابل شيت.

أشكر جميع القائمين على امتحانات الثانوية العامة، وجميع مديرى المديريات والعاملين بغرف العمليات فى جميع المحافظات، لجهودهم وحسن إدارتهم والتزامهم بتطبيق التعليمات والإجراءات الخاصة بالعملية الامتحانية.

الوزارة بذلت أقصى جهودها لإتمام الامتحانات بصورة منضبطة وآمنة، لخدمة أبنائها الطلاب، حرصًا على تحقيق تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا

تم إعداد الامتحانات هذا العام من خلال سحب الامتحان من بنوك الأسئلة، على أن يتم مراجعتها من قبل 10 خبراء لمراجعتها وتنظيمها واعتمادها.

كما أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال لقائه بغرف العمليات أن مؤشرات تصحيح مادة الكيمياء جيدة، مشيرًا إلى أن تصحيح 260 ألف ورقة أي ما يعادل نصف أوراق إجابة الامتحان، أظهر حصول عدد 1000 طالب على الدرجة النهائية، وعدد 5000 طالب حصل على 95% فأكثر، لافتًا إلى أن هذه النتائج مبشرة جدًا، وأن كل طالب سيأخذ حقه.