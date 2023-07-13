عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمين عام الوحدة الاقتصادية العربية يرحب باستضافة مصر قمة دول جوار السودان

السفير محمدي أحمد
السفير محمدي أحمد الني

أعرب السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع للجامعة العربية، والذى يتخذ من القاهرة مقراً دائما له، ترحيبه الكبير باستضافة جمهورية مصر العربية قمة دول جوار السودان لحل الأزمة السودانية والبحث عن حلول جذرية لوقف القتال هناك.

وقال السفير محمدي أحمد الني، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد تلك القمة الهامة فى هذا التوقيت المناسب والمحورى، تعكس دور مصر الريادى والدبلوماسي على جميع الأصعدة لتجاوز الأزمة التي يمر بها السودان، ويؤكد أن القيادة السياسية المصرية تسير بخطى ثابتة نحو استقرار دول الحوار ونشر السلام والتآخى بين الشعوب.

وأوضح الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن المجلس يدعم بكل جهد جميع المساعى الحميدة نحو حل الأزمة السودانية بمشاركة دول جوار السودان، وأن المجلس يتطلع إلى نجاح القمة المصرية لتسوية النزاع فى أقرب وقت ممكن ، وكذلك التداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

وأضاف السفير محمدى أحمد الني، أن السودان يحتاج إلى تكاتف الجميع نحو مساعدته فى أزمته الراهنة التى كانت لها تداعيات سلبية خطيرة على جميع مناحي الحياة في السودان، وأدت إلى تهجير أعداد كبيرة من السودانيين، ومقتل وإصابة مواطنين وأجانب أبرياء، بالإضافة إلى الآثار السلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في السودان.

الأزمة السودانية السفير محمدي أحمد الني السياسية المصرية القمة المصرية القيادة السياسية المصرية الوحدة الإقتصادية العربية جمهورية مصر العربية دول جوار السودان قمة دول جوار السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

تراجع تاريخي في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن يسجل هذا الثمن

رسميا.. الفيفا يرفع الإيقاف عن ديانج ويمنحه فرصة المشاركة بمباراة الأهلي والزمالك

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

مروان عطية يودع والده إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه في كفر الدوار.. صور

لاعب مفاجأة يقترب من تشكيل الأهلي الأساسي أمام الزمالك

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة 2023

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

ترشيحاتنا

أول تعليق من رئيس الوزراء الإثيوبي بعد لقائه بـ السيسي

مقتل 850 فردا .. بيان عاجل من الدفاع الروسية بشأن خسائر الجيش الأوكراني

السفير التركي بالقاهرة : ارتفاع كبير في أعداد سيّاحنا بمصر الفترة المقبلة |خاص

وزراء خارجية الدول السبع ينددون بإطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي

القباج تشهد تكريم مديريات التضامن الفاعلة في مُبادرة "مودة" بالعاصمة الإدارية

التضامن: 4.7 مليون مواطن استفادوا من منصة مودة الرقمية للتعلم عن بعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل الحروب العالمية.. بيع علبة شوكولاتة مغلقة منذ عام 1902

عشبة غير متوقعة تقوي الذاكرة وتحارب الالتهابات .. اكتشفها

بعد انفصالهما للمرة الثانية.. 10 صور صادمة جمعت نسرين طافش وزوجها

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

فيديو

كولر في ورطة.. الأهلى يتلقى صدمة قبل اللقاء والموعد الحقيقي لفتح المدرجات

مفاجأة في سعر الدولار.. والذهب يعود للصعود| ماذا يحدث؟

إمام عاشور.. شوبير يفجر مفاجأة وميدو يكشف التفاصيل| فيديوجراف

تعنيف وقسوة .. فيديو مسرب في حضانة للصغار يهز لبنان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ