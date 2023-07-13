نعمة سعيد تحقق الذهبية الثانية بدورة الألعاب العربية بالجزائر

أضافت لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال نعمة سعيد الميدالية الذهبية الثانية لها بدورة الألعاب العربية المقامة بالجزائر حاليا.



وحققت نعمة سعيد الميدالية الذهبية لمنافسات وزن 71 كجم في الكلين والنتر برفع وزن 130كجم بعد أن حققت الميدالية الذهبية للخطف بعد رفع وزن105 كجم لتحقق ميداليتي ذهب.



بذلك يرتفع رصيد مصر في دورة الألعاب العربية ل8 ميداليات ذهب وميدالية فضه.



وكانت الرباعة نعمة سعيد قد توجت بـ 3 ميداليات ذهبية بوزن تحت 71 كجم في بطولة أفريقيا، التي أقيمت بتونس في مايو الماضي ، والتي تعد إحدى البطولات التأهيلية لأوليمبياد باريس 2024.



وفازت نعمة بذهبية الخطف، عقب رفعها 103 كجم بفارق كجم وحيد عن البطلة النيجيرية، كما حصدت ذهبية النطر والكلين، عقب رفعها ثقل قدره 126 كجم؛ لتتوج بذهبية ثالثة في منافسات المجموع.