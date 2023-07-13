محلل سياسي: سنعمل على دعم التوجه المصري للخروج من الأزمة السودانية

أكد بروفسير الفاتح الشيخ يوسف، المحلل السياسي، أن مصر على مدار التاريخ لها علاقات ممتدة وطويلة مع السودان، مشيرا إلى أن مصر والسودان أشقاء ويقفان معا دائما وقت الأزمات.

وقال الفاتح الشيخ يوسف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أنه أتمنى أن تتوج قمة دور جوار السودان بإحراز تقدم في الملف السوداني.

وتابع المحلل السياسي، أنه سنعمل على دعم التوجه المصري للوصول لما يرضى أهل السودان ويخرجهم من تلك الأزمة.

تمتد للدول العربية

وأشارالفاتح الشيخ يوسف إلى أن السوادن هي العمق الإستراتيجي الأمني بالنسبة لمصر، ولو امتدت تلك الحرب ستؤثر على مصر والدول الأفريقية وقد تمتد للدول العربية.