شاهد.. محاولات لإصلاح تقنية الفيديو قبل مباراة الأهلي والزمالك

يواصل المسؤولون في إستاد القاهرة وعن تقنية الفيديو محاولة إصلاحها بعد الماس الكهربائي الذي تسبب في حريق قبل إنطلاق مباراة الأهلي والزمالك ضمن منافسات مؤجلات الجولة ال31 من بطولة الدوري الممتاز .

شب حريق محدود داخل ستاد القاهرة قبل ساعات محدودة من مباراة الأهلي والزمالك المقرر لها الثامنة مساء والنصف بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين لبطولة الدوري .

من جانبه قال وليد عبد الوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة فى تصريحات خاصة أنه تم السيطرة على الحريق المحدود على الفور فور نشوب النيران دون حدوث أى أضرار داخل الاستاد .



وأوضح عبد الوهاب أن الحريق كان بسبب ماس كهربائي فى الأسلاك الخاصة بالشاشة التابعة لتقنية الفار الموجود داخل أرضية الاستاد .

كما أوضح وليد عبد الوهاب أن ستاد القاهرة جاهز على أكمل وجه لاستضافة المباراة مشيرا الى أن هناك تواصلا مباشرا وسريعا مع وزارة الشباب والرياضة خاصة أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرص أمس على الحضور للاستاد للاطمئنان على أرضية الملعب والاستاد على استضافة المباراة .