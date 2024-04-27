عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العنصرية تتسبب في إيقاف مباراة أتلتيكو مدريد وبلباو

بلباو
بلباو

تسببت العنصرية في إيقاف مواجهة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو، مساء اليوم السبت، وذلك ضد نيكو ويليامز مهاجم الفريق الباسكي.

وقبل نهاية الشوط الأول، تلقى ويليامز إهانات عنصرية من مدرجات أتلتيكو مدريد، وطلب اللاعب من الحكم، إيقاف المباراة.

وبالفعل توقفت المباراة، وتم تفعيل البروتوكول، لإيقاف الهتافات المسيئة ضد اللاعب عبر نظام المخاطبة للجماهير.

وطلب كوكي وجريزمان ثنائي أتلتيكو مدريد، من جماهير الروخي بلانكوس، التوقف عن الإهانات.

وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن جماهير الروخي بلانكوس كانت تصرخ في وجه ويليامز بكلمة "قرد".

وجاء الرد سريعا من ويليامز، والذي سجل هدف التعادل بعد دقائق قليلة من هذا الموقف، واحتفل بإبراز لون بشرته أمام الجماهير التي كانت تسبه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل الغندور بعد خسارة الزمالك البطولة الأفريقية لكرة اليد أمام الترجي

قرار حكومي عاجل بوقف انقطاع الكهرباء في هذا الموعد.. تفاصيل

ملابس ياسمين عبد العزيز في صاحبة السعادة يثير ضجة| سعره خرافي

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

بيانات مغلوطة| مصر للطيران تصدر بيانا حول الرحلة MS256 وطائرة الغردقة

حبست زوجها وقدّّمت تنازلات للفن وتصدَّرت التريند.. ما لا تعرفة عن ميار الببلاوي

صدمة.. أول تعليق من يورجن كلوب على المشادة مع محمد صلاح

وقف انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال غدا ولمدة 8 أيام .. تعرف على السبب

موضوعات متعلقة

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| «سيدات الزمالك» يفزن على مشعل بجاية الجزائري 3-1

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة|سيدات الأهلي يفزن على السجون الكيني ويتأهلن لدور الـ16

رجال سلة الأهلي يفوز على بانجي سبور ببطولة BAL

مران الأهلي| الفريق يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة الإسماعيلي

+90| الجونة يحقق فوزًا مهمًا على الاتحاد السكندري في الدوري

رجال طائرة الأهلي يتأهل لـ نهائي كأس مصر

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| البنك التجاري الكيني يفوز على ليتو الكاميروني

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| جمعية بجاية الجزائري يفوز على سوكوسيم السنغالي

ترشيحاتنا

طلب عاجل من الأهلي بشأن مباراة الترجي في نهائي إفريقيا

بقيمة تتجاوز المليون دولار.. المتهمون بشركة طيران يعترفون بالاتجار في النقد الأجنبي

لميس الحديدي: مصر تقود مفاوضات الساعات الأخيرة لحقن دماء الفلسطينيين|فيديو

العنصرية تتسبب في إيقاف مباراة أتلتيكو مدريد وبلباو

البيض بـ 130 جنيها .. اتحاد الدواجن: الأسعار تراجعت 25%

Dark Web.. الأزهر يحرم دخول المواقع الإلكترونية المعنية بصناعة الجريمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة لقمة القاضي في ثوانٍ

«منشور وتعليق» يحسمان الأمر.. حقيقة خلاف ياسمين عبد العزيز مع بدرية طلبة

ملابس جريئة.. نهى عابدين تستعرض جمالها بإطلالة ملفتة

ياسمين عبدالعزيز تكسب| منة فضالي تختار نجمتها المفضلة خلال ندوة صدى البلد.. فيديو

فيديو

ياسمين عبدالعزيز تكسب| منة فضالي تختار نجمتها المفضلة خلال ندوة صدى البلد.. فيديو

داخل سيارتها.. تفاصيل اغتيال بلوجر شهيرة أمام منزلها بالعراق

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

مصر تواصل أعمال الجسر الجوى لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ