العنصرية تتسبب في إيقاف مباراة أتلتيكو مدريد وبلباو

تسببت العنصرية في إيقاف مواجهة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو، مساء اليوم السبت، وذلك ضد نيكو ويليامز مهاجم الفريق الباسكي.

وقبل نهاية الشوط الأول، تلقى ويليامز إهانات عنصرية من مدرجات أتلتيكو مدريد، وطلب اللاعب من الحكم، إيقاف المباراة.

وبالفعل توقفت المباراة، وتم تفعيل البروتوكول، لإيقاف الهتافات المسيئة ضد اللاعب عبر نظام المخاطبة للجماهير.

وطلب كوكي وجريزمان ثنائي أتلتيكو مدريد، من جماهير الروخي بلانكوس، التوقف عن الإهانات.

وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن جماهير الروخي بلانكوس كانت تصرخ في وجه ويليامز بكلمة "قرد".

وجاء الرد سريعا من ويليامز، والذي سجل هدف التعادل بعد دقائق قليلة من هذا الموقف، واحتفل بإبراز لون بشرته أمام الجماهير التي كانت تسبه.