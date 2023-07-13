مفاجأة| هل يحضر مرتضى منصور مباراة الأهلي والزمالك في القمة 126 بالدوري؟

تردد تسأؤل على لسان كل عشاق الساحرة المستديرة قبل لقاء القمة 126 بين الزمالك والأهلى مساء اليوم الخميس بإستاد القاهرة الدولى وهو هل يحضر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك المعزول بحكم قضائى المباراة رفقة أعضاء المجلس الأبيض بالمقصورة الرياضية أم لا ؟

صدى البلد تواصل مع مصدر مسئول فى الزمالك للرد على السؤال خاصة بعد إنتشار كشف حضور مسئولى الزمالك عبر وسائل التواصل الإجتماعى للقمة وفى مقدمته المستشار مرتضى منصور .

وأكد المصدر أن المستشار مرتضى منصور لن يحضر المباراة لارتباطه بالتواجد داخل النادى للحفاظ على حالة الأمن والإستقرار فى ظل تواجد متوقع لاكثر من 50 ألف عضو عامل فى ذلك اليوم وعدم تواجد معظم المسئولين لحضور اللقاء باستاد القاهرة الدولى .

تشكيل الزمالك فى القمة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الأهلي المقرر لها مساء اليوم الخميس في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

و يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

خط الوسط : أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار"

خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد طارق ومحمد أشرف "روقا" وعمر جابر وعمرو السيسي وأحمد عبد الرحيم " إيشو" ومحمد صلاح وناصر منسي .

خطة أسوريو للقاء القمة

وضع الكولومبى خوان كارلوس أسوريو المدير الفنى للزمالك خطة عبور القمة 126 عندما يلتقى الأهلى مساء الخميس فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ31 للدورى.

ويسعى أسوريو لتقديم أوراق إعتماده بقوة مع الجماهير البيضاء بتحقيق فوز على الغريم التقليدى الأهلى فى أول لقاء تحت قيادته الفنية بعدما حال انسحاب الزمالك من السوبر المصرى الماضى من صدام مبكر بينه وبين السويسرى كولر المدير الفنى للأهلى بالإمارات ..

وطالب خوان كارلوس أوسوريو تسجيهلات لمواجهة الاهلى للتعرف على نقاط القوة ومفاتيح اللعب فى الفريق الأحمر، فى المباراة التى ستكون بمثابة الاختبار الاول للمدرب الكولومبى مع الفريق الابيض

ويعول أوسوريو على حصد الفوز على الأهلي باعتبار ان المباراة ستكون بمثابة بطولة خاصة ، فضلا عن زيادة أسهمهمع جماهير القلعة البيضاء التى باتت تتغنى بأسمه فى المدرجات وعلى منصات التواصل الأجتماعى، خاصى بعد التطور الفنى والبدنى للفريق ككل تحت قيادته، حيث نجح فى تحقيق سلسلة انتصارات متتالية، حيث نجح في الفوز خلال آخر 5 مباريات على كل من (طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، فاركو، غزل المحلة والمقاولون العرب)

وحرص أوسوريو على توجيه مجموعة من الرسائل إلى لاعبيه تصدرها التحذير من الثقة الزائدة بسبب النتائج الإيجابية والكبيرة في الجولات الأخيرة له وشدد على صعوبة لقاء المارد الأحمر.

وحذر أوسوريو لاعبيه في نفس الوقت من إثارة أية مشكلات على غرار واقعة إبراهيما نداي لاعب الوسط الهجومي مع شوقي غريب مدرب المقاولون العرب ولوح المدرب الكولومبي بورقة توقيع عقوبات مالية على أي لاعب يثير أزمة حفاظا على صورة الفريق الرائعة في الفترة المقبلة بشكل عام.

وشهدت الايام الماضية قيام عبدالواحد السيد مدير الكرة بعقد سلسلة من الاجتماعات أبرزها مع اللاعبين الكبار محمود عبدالرزاق "شيكابالا"قائد الفريق واحمد فتوح وزيزو سعيا وراء تحفيزهم على ضرورة فتح صفحة جديدة مع الفريق ولم الشمل بين اللاعبين القدامى والجدد والتعاهد على الظهور بشكل مختلف وتحقيق لقب السوبر، بعد خسارة أكثر من بطولة من بداية الموسم الحالى .