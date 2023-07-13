الزمالك بـ الزي الأزرق في القمة أمام الأهلي

كشف احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن زي نادي الزمالك في مباراة القمة أمام الأهلي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب احمد حسن : الزمالك بالزي الازرق في القمة.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الأهلي المقرر لها مساء اليوم الخميس في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

و يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

خط الوسط : أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار"

خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد طارق ومحمد أشرف "روقا" وعمر جابر وعمرو السيسي وأحمد عبد الرحيم " إيشو" ومحمد صلاح وناصر منسي .