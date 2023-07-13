أوباما يساند الزمالك من مدرجات استاد القاهرة

تواجد يوسف إبراهيم "أوباما" نجم الزمالك بمدرجات ستاد القاهرة من أجل حضور مباراة القمة.

وتحرص أوباما على مساندة الزمالك أمام الأهلي في مباراة الجولة ال٣١ من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضم التشكيل كل من: حراسة المرمى : محمد صبحي خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني خط الوسط : أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار" خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - محمود عبد الرازق "شيكابالا". ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد طارق ومحمد أشرف "روقا" وعمر جابر وعمرو السيسي وأحمد عبد الرحيم " إيشو" ومحمد صلاح وناصر منسي.