كواليتي فقير للاعيبة ومفيش خط وسط.. إعلامي يفتح النار على أداء الزمالك

انتقد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد مدرب الزمالك اوسوريو خلال المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي.

و كتب إبراهيم عبد الجواد : الزمالك في المركز الثالث في الدوري انجاز في ظل الكواليتي الفقير والاداء المتردي لبعض اللعيبة داخل نادي الزمالك.

و تابع : مشكلة الزمالك ان مفيش خط وسط بيضغط أو بيدافع .. أي كورة رايحة على دفاع الزمالك هي جول شبه محقق.

سجل حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي في مرمى الزمالك، خلال المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي.

توغل حسين الشحات بين خطوط دفاع الزمالك في الدقيقة 36 من عمر المباراة وسجل كرة من خارج منطقة الجزاء أسكنها الشباك واحتفل على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسجل علي معلول الثالث.

تفاصيل المباراة..

تمكن حسين الشحات لاعب الأهلي مباغتة الزمالك بهدف سريع في الدقيقة الثانية بعد استلام الكرة أمام منطقة جزاء الزمالك وتسديد كرة قويد سكنت شباك محمد صبحي.

وفي الدقيقة الرابعة من عمر المباراة سدد محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي كرة لولبية كادت أن تسكن الشباك ولكن كان للقائم الأيسر رد فعل آخر ومنعها من الدخول.

كرة بينية من محمود كهربا في الدقيقة 16 من عمر المباراة بعد مثلث رائع من التمريرات بينه وبين معلول وكهربا وأفشة وسددها أفشة ولكن يتصدى لها صبحي.

ومن بعدها تراجع كهربا عن خط الهجوم وأصبح في مركز صانع الألعاب ومرر كرة رائعة للشحات ولكن تمكن عبد الغني لاعب الزمالك من ابعادها.