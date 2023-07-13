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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حزب الوفد يرحب بمخرجات قمة دول جوار السودان المنعقدة بالقاهرة

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد

رحب حزب الوفد بمخرجات قمة دول جوار السودان المنعقدة في القاهرة اليوم وبالبيان الختامي الصادر عن هذه القمة.

وقال الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد في بيان صادر عنه اليوم أن ترحيب مجلس السيادة والجيش السودانى بالبيان الختامي للقمة والاستعداد لوقف إطلاق النار إذا اتخذت قوات الدعم السريع نفس الموقف لهو اكبر دليل علي قدرة مصر علي أن تلعب الدور الأكبر في لم شمل الفرقاء علي أرض السودان الشقيق.

وأضاف رئيس الوفد إن  البيان الختامي لقمة دول جوار السودان أكد  على ضرورة حماية الدولة السودانية ومؤسساتها، والقلق  البالغ من تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وثمن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لجميع الأطراف الي وقف إطلاق النار والحفاظ علي مؤسسات ومقدرات الشعب السوداني ورفض أي تدخل خارجي في الشأن السوداني الداخلي.

وأكد رئيس الوفد أن الدعوة المصرية التي تضمنها البيان الختامي للقمة تؤكد علي حرص مصر علي حل الخلافات داخل السودان بما يكفل مصالح جميع أبناء الشعب السوداني الشقيق.

حزب الوفد قمة دول جوار السودان القاهرة مجلس السيادة الجيش السوداني

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