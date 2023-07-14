إزالة حالة تعد على أرض زراعية بدمياط ضمن أعمال الموجة الـ21

ذكرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أنه تم إزالة حالة تعدي على أرض زراعية تابعة لولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بدمياط على مساحة ٣٠ فدان، وذلك ضمن حملات الموجة ال٢١ لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى مرحلتها الثالثة.

وأضافت محافظ دمياط أنه إجمالي ما تم إزالة حتى الآن (٣٧) حالة تعدى على أملاك الدولة بمناطق مختلفة منذ انطلاق الموجة وذلك بمساحة اجمالية (٢١٦٩)م٢ ، هذا بجانب حالة تعدى على أرض زراعية، مؤكده على استمرار تلك الأعمال لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة .

وقد وجهت "محافظ دمياط" تعليمات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية بالتصدى لأى حالة تعدى فى المهد وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.