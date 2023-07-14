سعر تويوتا كورولا الجديدة في قطر.. صور

تشتهر العلامة التجارية اليابانية تويوتا كواحدة من أكبر العلامات التجارية في عالم السيارات عالمياً، حيث تنتشر في معظم أسواق العالم تقريباً، وتقدم مجموعة متنوعة من السيارات الاقتصادية والمتوسطة والفارهة وذلك لتتناسب مع جميع المستهلكين والأذواق.

تويوتا كورولا موديل 2023

تعد سيارة تويوتا كورولا موديل 2023 أنجح السيارات في التاريخ وأكثرها مبيعاً عالمياً، وتحرص تويوتا سنوياً على تحديثها وإطلاق أجيال جديدة من لتبقى في الريادة.

مواصفات السيارة تويوتا كورولا موديل 2023

تتوفر تويوتا كورولا موديل 2023 الجديدة بعد أنواع من المحركات

يأتي المحرك الأول بسعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يعمل بالبنزين ويتمكن من ضخ قوة اجمالية بلغت 121 حصانا، وعزم اقصى للدوران 154 نيوتن/متر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 190 كيلومترا/ساعة، بنظام دفع أمامي، وناقل حركة من نوع CVTوتصل سرعتها القصوى الى 190 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر خلال 11 ثانية فقط.

تويوتا كورولا موديل 2023

وجاء المحرك الثاني بسعة 2000 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يعمل بالبنزين، يتمكن من ضخ قوة اجمالية بلغت 168 حصانا، وعزم اقصى للدوران 200 نيوتن/متر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 190 كيلومترا/ساعة، بنظام دفع أمامي، وناقل حركة من نوع CVTوتصل سرعتها القصوى الى 190 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر خلال 9.2 ثانية فقط.

وتتوفر السيارة بمحرك ثالث هجين يعمل بالبنزين والكهرباء، بسعة 1800 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يعمل بالبنزين، يتمكن من ضخ قوة اجمالية بلغت 121 حصانا، وعزم اقصى للدوران 142 نيوتن/متر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 190 كيلومترا/ساعة، بنظام دفع أمامي، وناقل حركة من نوع CVT وتصل سرعتها القصوى الى 190 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر خلال 10.5 ثانية فقط.

تويوتا كورولا موديل 2023

أسعار تويوتا كورولا موديل 2023:

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الأولى XLI 1.6L بقيمة سعرية 73,000 ريال

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الثانية XLI 2.0Lبقيمة سعرية 76,000 ريال

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الثالثة GLI 1.6L بقيمة سعرية 77,000 ريال

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الرابعة XLI Plus بقيمة سعرية 79,000 ريال

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الخامسة هايبرد بقيمة سعرية 88,000 ريال

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة السادسة هايبرد بقيمة سعرية 98,000 ريال