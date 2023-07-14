عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر تويوتا كورولا الجديدة في قطر.. صور

تويوتا كورولا موديل
تويوتا كورولا موديل 2023

تشتهر العلامة التجارية اليابانية تويوتا كواحدة من أكبر العلامات التجارية في عالم السيارات عالمياً، حيث تنتشر في معظم أسواق العالم تقريباً، وتقدم مجموعة متنوعة من السيارات الاقتصادية والمتوسطة والفارهة وذلك لتتناسب مع جميع المستهلكين والأذواق.

تويوتا كورولا موديل 2023

تعد سيارة تويوتا كورولا موديل 2023 أنجح السيارات في التاريخ وأكثرها مبيعاً عالمياً، وتحرص تويوتا سنوياً على تحديثها وإطلاق أجيال جديدة من لتبقى في الريادة.

 

مواصفات السيارة تويوتا كورولا موديل 2023

تتوفر تويوتا كورولا موديل 2023 الجديدة بعد أنواع من المحركات

يأتي المحرك الأول بسعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يعمل بالبنزين ويتمكن من ضخ قوة اجمالية بلغت 121 حصانا، وعزم اقصى للدوران 154 نيوتن/متر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 190 كيلومترا/ساعة، بنظام دفع أمامي، وناقل حركة من نوع CVTوتصل سرعتها القصوى الى 190 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر خلال 11 ثانية فقط.

 

تويوتا كورولا موديل 2023

وجاء المحرك الثاني بسعة 2000 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يعمل بالبنزين، يتمكن من ضخ قوة اجمالية بلغت 168 حصانا، وعزم اقصى للدوران 200 نيوتن/متر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 190 كيلومترا/ساعة، بنظام دفع أمامي، وناقل حركة من نوع CVTوتصل سرعتها القصوى الى 190 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر خلال 9.2 ثانية فقط.

 

وتتوفر السيارة بمحرك ثالث هجين يعمل بالبنزين والكهرباء، بسعة 1800 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يعمل بالبنزين، يتمكن من ضخ قوة اجمالية بلغت 121 حصانا، وعزم اقصى للدوران 142 نيوتن/متر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 190 كيلومترا/ساعة، بنظام دفع أمامي، وناقل حركة من نوع CVT وتصل سرعتها القصوى الى 190 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر خلال 10.5 ثانية فقط.

تويوتا كورولا موديل 2023

أسعار تويوتا كورولا موديل 2023:

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الأولى XLI 1.6L بقيمة سعرية 73,000 ريال

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الثانية  XLI 2.0Lبقيمة سعرية 76,000 ريال

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الثالثة  GLI 1.6L بقيمة سعرية 77,000 ريال

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الرابعة XLI Plus  بقيمة سعرية 79,000 ريال

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الخامسة هايبرد بقيمة سعرية 88,000 ريال

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة السادسة هايبرد بقيمة سعرية 98,000 ريال

تويوتا كورولا موديل 2023 تويوتا كورولا تويوتا كورولا XLI Plus

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

إيقاف ثلاثي الأهلي في المباراة القادمة لهذا السبب.. تفاصيل

سحر أسود.. تعليق رئيس الزمالك بعد خسارة القمة.. واللاعبون يطالبون بالمستحقات

مش من حقه.. تفاصيل توبيخ مدرب الزمالك مدافعي الأهلي بالقمة 126

أخبار الرياضة.. تعليق غاضب من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي.. تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي

كوبري للأهلي ؟ | مدرب ميتيلاند السابق يكشف سر فشل رحلة احتراف إمام عاشور.. خاص

أول تعليق من أحمد عيد عبد الملك بعد هزيمة الزمالك الثقيلة أمام الأهلي

الزوج: بترقص في أفراح الشارع وسط الرجالة فطلقتها.. وعزة: دماغه مقفلة

موضوعات متعلقة

ام جي تكشف عن EX4 الكهربائية الجديدة.. فيديو

السعر الجديد لـ بيجو 5008 موديل 2023 في مصر.. صور

أخبار السيارات| 5 موديلات زيرو تبدأ من 665 ألف جنيه .. آخر أسعار تويوتا كورولا الجديدة في مصر

اقتصادية وموفرة.. سعر أرخص سيارات تويوتا في مصر

الظهور الأول لسيارة بورشه فيجن 357 سبيدستر .. صور

كيا تستثمر أكثر من 200 مليون دولار في مصنع جورجيا لإنتاج EV9

أول تسريب لهيكل سيارة تسلا المنتظرة

أحدث سعر لـ شيفروليه أفيو في سوق المستعمل

ترشيحاتنا

الأوقاف: الاستغفار باب عظيم من أبواب الفضل ودرجة من الإيمان بالله

دخل قائمة الأعلى تحقيقا.. تعرف على إيرادات بيت الروبي أمس

إعدام معلمة في أحد رياض الأطفال بالصين.. لن تصدق جريمتها

تسهيلات جديدة منحها القانون لمشروعات تمويل الصندوق العقاري

حصاد الزراعة.. زيادة حجم الصادرات ورفع كفاءة منافذ السلع الغذائية

الناتو السبب.. سقوط مسيرة قرب محطة نووية في روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعدت عن الألوان الكئيبة| ناقد موضة يعلق على فستان نانسي عجرم في قبرص

أغنية لعبدالحليم حافظ بصوت آلاف المغاربة.. قصة حفلة بطلها الجمهور| شاهد

سحر أسود.. تعليق رئيس الزمالك بعد خسارة القمة.. واللاعبون يطالبون بالمستحقات

إيقاف إنتاج نوع شكولاتة منتشر بالأسواق بعد اكتشاف مفاجأة صادمة

فيديو

آيقونة البحار .. أكبر سفينة في العالم تبحر في أكتوبر المقبل

انفصال نسرين طافش عن زوجها للمرة الثانية في 6 شهور «فيديوجراف»

بعد إتمام الصفقة .. كم يدفع الأهلي لـ الزمالك في صفقة إمام عاشور/ فيديو جراف

القمة 126 السهل الممتنع.. مروان خارج معسكر الأهلي وموقف ديانج و7 رسائل من أوسوريو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ