متى يكشف الله ستره على عباده.. عالم بالأوقاف يوضح

قال الشيخ أحمد سعيد فرماوي، من علماء وزارة الأوقاف، إن ستر المؤمن قيمة من قيم المجتمع المسلم، وإذا انتشرت في المجتمع، تسود روح السعادة والراحة بينهم.

وأضاف أحمد سعيد فرماوي، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية هند النعساني، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الستر قيمة كبيرة يجب أن تكون بيننا وافشاء الاسرار والإشهار بهم أمر مزموم ويعاقب عليه الشرع والقانون معا.

وأكمل: إذا جاهر العبد بمعصية، فضح الله أمره ، لأن الله عز وجل اكرم من أن يفضح عبده من اول مرة.

واستشهد بقول رسول الله:"كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا، ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه".

واستشهد بقول الله عز وجل:"لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا"، وذلك دليل على حرمانيه إفشاء الأسرار وإباحة الحياة الشصية للآخرين.