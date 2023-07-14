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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لوحات فنية رائعة بمعرض قصر ثقافة شرم الشيخ للفن التشكيلي| شاهد

صور من معرض الفن
صور من معرض الفن التشكيلي

افتتح اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء محمود السولية مستشار المحافظ للتنمية المحلية  برفقته اميمة اسماعيل مدير قصر ثقافة شرم الشيخ واحمد فريج وكيل وزارة الثقافة بجنوب سيناء معرض الفن التشكيلي للفنانين التشكيليين الدكتور عبد الحميد عامر والدكتورة مي ندا  والذي أقيم بقاعة قصر ثقافة شرم الشيخ .


و تضمن المعرض ٥٠ لوحة فنيه إبداعية للفنون مختلفة والرسم علي الخزف علاوة علي لوحات لمناظر طبيعية و بورتريهات لوجوه مصرية  نال اعجاب الجمهور  ومن بين هذه اللوحات لوحة زيتية للحصان العربي الأصيل  والفتاة و السمكة ومناظر طبيعية للريف .


وعلي هامش افتتاح المعرض قدمت فرقة " نبض شرم الشيخ " باقة من الاغاني  الوطنيه احتفالا بذكري ثورة ٢٣ يوليو أبرزها " طوف وشوف - وقف الخلق - مصر التي في خاطري - مصر ام الدنيا - عاش - " بالاضافة لبعض المقطوعات المعزوفة للموسيقي الاجنبيه " تدريب  الفنان عمر عدلي اشراف الشاعرة  أميمة اسماعيل مديرة قصر ثقافة شرم الشيخ .


وقال اللواء محمود السولية مستشار المحافظ للتنمية المحلية أن معرض الفن التشكيلي رائع وبه اعمال إبداعية تنمي حب الجمال وتظهر طبيعة مصر الخلابة وأشاد بمواهب فرقة نبض شرم الشيخ التي قدمت فقرات استعراضية رائعة .


وكان معرض الفن التشكيلي والحفل الفتي تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعمرو البسيوني رئيس هيئة قصور الثقافة والكاتب محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي .

 

 

معرض الفن التشكيلي

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افتتاح

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معرض الفن التشكيلي قصر ثقافة شرم عبد الحميد عامر مي ندا

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