قصة سيدة أجنبية تطعم القطط في شوارع دهب يوميا

تنتظرها قطط الشوارع يوميا في ميعاد لم يتغير تمر عليهم بوجبة شهية من الطعام يتجمعون كأنهم في وليمة عرس ياكلون بنهم علي ممشي دهب .

إنها السيدة الأجنبية العجوز درايل ربلين المقيمة بدهب منذ سنوات والتي تمر يوميا في ميعاد الساعة السادسة والنصف مساء وهي تحمل اطعمة عديدة للقطط الشوارع علي ممشي دهب لتقديم الطعام المخصص لهم ثم تغادر في هدوء بعد ان تلاعب القطط .



وقالت السيدة دينا ذو الفقار ممثلة جمعيات الرفق بالحيوان بدهب ان هي و امثالها رائعون لان الرفق بالحيوان هو عمل ديني وشرعي وإنساني وحضاري لابد ان نعلمه لاطفالنا لان الراحمون يرحمهم الله مشيرة إلي ان كثير من السيدات الأجانب يقومون باعمال رعاية الحيوان وتقديم الدعم من طعام وعلاج لهم .



واعتاد الاجانب المقيمون في دهب رعاية الكلاب والقطط وتقديم الاطعمة لها كما كان يوجد مكان مخصص للكلاب الضالة ورعايتها وتقديم الطعام لها



السيدة الاجنبيه

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