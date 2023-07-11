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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قصة سيدة أجنبية تطعم القطط في شوارع دهب يوميا

السيدة الاجنبيه التي
السيدة الاجنبيه التي تطعم القطط بدهب

تنتظرها قطط الشوارع يوميا  في ميعاد لم يتغير تمر عليهم بوجبة شهية من الطعام يتجمعون كأنهم في وليمة عرس ياكلون بنهم علي ممشي دهب .

إنها السيدة الأجنبية العجوز  درايل ربلين  المقيمة بدهب منذ سنوات والتي تمر يوميا في ميعاد الساعة السادسة والنصف مساء وهي تحمل اطعمة عديدة للقطط الشوارع علي ممشي دهب لتقديم الطعام المخصص لهم  ثم تغادر في هدوء بعد ان تلاعب القطط .


وقالت السيدة دينا ذو الفقار ممثلة جمعيات الرفق بالحيوان بدهب ان هي و امثالها رائعون  لان الرفق بالحيوان هو عمل ديني وشرعي وإنساني وحضاري لابد ان نعلمه لاطفالنا لان الراحمون يرحمهم الله  مشيرة إلي ان كثير من السيدات الأجانب يقومون باعمال رعاية الحيوان وتقديم الدعم من طعام وعلاج لهم .


واعتاد الاجانب المقيمون في دهب رعاية الكلاب والقطط وتقديم الاطعمة لها كما كان يوجد مكان مخصص للكلاب الضالة ورعايتها وتقديم الطعام لها 
 

السيدة الاجنبيه

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IMG_٢٠٢٣٠٧٠٤_١٨٢٦٥١
IMG_٢٠٢٣٠٧٠٤_١٨٢٥٤٢
IMG_٢٠٢٣٠٧٠٤_١٨٢٥٤٢
سيدة أجنبية تطعم القطط دهب الرفق

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