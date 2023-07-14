ما مفهوم مقولة ستر الميت؟.. أحد علماء وزارة الأوقاف يوضحها

قال الشيخ أحمد سعيد فرماوي، من علماء وزارة الأوقاف، إن ستر المؤمن قيمة من قيم المجتمع المسلم، وإذا انتشرت في المجتمع، تسود روح السعادة والراحة بينهم.

ووجه أحمد سعيد فرماوي، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية هند النعساني، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، رسالة لمن يريدون الربح باستغلال حياة الناس وفضحهم، قائلا: الغاية الشريفة لا تجوز بالوسيلة السخيفة، وعليكم أن تتميزوا بأخلاق رسول الله وقيم الستر.



وفيما يخص مقولة أو مفهوم ستر الميت، أوضح أننا يجب أن نستر الميت عند تغسيله ودفنه، مستشهدا بقول رسول الله:"من غسل ميتاً فكتم عليه غفر له أربعون كبيرة".

وتابع: يجب علينا أن نذكر أفعال المتوفي الخيرة والطيبة فقط، ولا يجوز أن نذكر ما يسوء إليه عند وفاته.