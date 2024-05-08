القبض على إثيوبي بمنطقة عسير يهرب المخدرات إلى السعودية

ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير السعودية، القبض على مخالف لنظام أمن الحدود، يحمل الجنسية الإثيوبية؛ لتهريبه 13 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

ووفق وسائل إعلام سعودية، جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.

تنبيه عاجل من الجهات الأمنية السعودية

وأهابت الجهات الأمنية السعودية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.