عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القبض على إثيوبي بمنطقة عسير يهرب المخدرات إلى السعودية

ارشيفي
ارشيفي

ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير السعودية، القبض على مخالف لنظام أمن الحدود، يحمل الجنسية الإثيوبية؛ لتهريبه 13 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

ووفق وسائل إعلام سعودية، جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.

الداخلية السعودية تطلق مبادرة مهمة لخدمة الحجاج

القبض على إثيوبي يهرب المخدرات إلى السعودية

تنبيه عاجل من  الجهات الأمنية السعودية

وأهابت الجهات الأمنية السعودية  بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

السعودية البـــلاغات المخدرات المواطنين معلومات الاتصال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل لـ التعليم في إلقاء معلمة ماء مغليًا على تلميذة بالجيزة

الحركة المدنية تساند الجيش المصري وتطالب بإلغاء كامب ديفيد

بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن| زيادة الدعم على بطاقات التموين.. وشرط وحيد للتطبيق

بشرى سارة لراغبي حجز شقق الإسكان 90 مترا بمقدم 30 ألف جنيه

دار الإفتاء: غدًا الخميس أول أيام شهر ذي القعدة 1445

عادي ومستعجل.. أسعار استخراج جواز السفر بعد تطبيق الزيادة الأخيرة

وفاة والدة الفنان كريم عبدالعزيز.. والجنازة غدا من مسجد الرحمن الرحيم

هل انفصلت أصالة عن زوجها فائق حسن ؟

ترشيحاتنا

حكاية مبلغ كبير تسدده مصر غدا.. كيف نجح الاقتصاد الوطني في العودة للمسار؟

المشاهد الأولى للقصف الإسرائيلي العنيف لحي تل السلطان برفح الفلسطينية جنوبي غزة

الشراكة مع أوروبا| وزيرة التعاون الدولي تدعو الشركات الهولندية للمشاركة بمؤتمر الاستثمار

وزير الرياضة: متواصلون مع محمد صلاح وسيكون متواجدا بالمعسكر القادم للمنتخب

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة ريال مدريد في نصف نهائي الأبطال

الخارجية الأمريكية: واشنطن علقت شحنة أسلحة إلى الجانب الإسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه.. ناهد السباعي وغادة عادل تثيران الجدل على إنستجرام

قبلات وأحضان .. شاهد قبل الحذف صور أصالة وزوجها تثير السوشيال ميديا

احذر.. اكتشاف مادة مسرطنة داخل سيارتك قد تسبب وفاتك

مفاجأة وصدمة| الترجي يُصعد 8 لاعبين شباب.. والأهلي يفتقد 4 نجوم

فيديو

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-