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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تشمل 9 حالات.. شروط الحصول على مساعدات نقدية

مساعدات نقدية
مساعدات نقدية

توفر الحكومة كافة سبل الدعم لكافة للأسر الأكثر احتياجا من خلال  مهاش شهري ومساعدات نقدية تضمن لهم حياة كريمة حيث يمكن للسيدات اللاتي يتعرضن للهجر من جانب الزوج الحصول على معاش وأيضا والأيتام والأرامل والمطلقات.

الفئات التي تحصل علي معاش شهري

ويمكن لفئات محددة الحصول صرف مساعدات نقدية عبر  بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل حتى يمكنها مواجهة الأعباء المعيشية.

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ويمكن الحصول علي معاش شهري ضمن الفئات التالية والتي تتضمن مايلي :-

- يمكن لأسرة المريضالحصول علي مساعدات نقدية ومعاش شهري من التضامن

- كما تشمل الفئات أسرة المسجون.

- وأيضا الأسرة المعيلة.

- كما تتضمن الفئات التي يمكنها الحصول إلي معاش شهري المهجورة والأرملة.

- أيتام الأبوين.

- كما تشمل الفئات التي يمكنها الحصول علي معاش شهري المعاقون.

- طلاب العلم بالجامعات المستحق عليهم الرسوم الدراسية ولا يستطيعون سدادها من بين الفئات التي يمكنها الحصول على مساعدات نقدية من التضامن

- الكوارث.

ـ مشروعات التخرج للطلبة.

شروط الحصول علي معاش شهري من التضامن

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المواطن الراغب فى الحصول على معاش شهري ومساعدات نقدية من التضامن وتتضمن مايلي :-

- يشترط  أن يكون الفرد أو الأسرة في حالة احتياج وغير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، ويعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والاجتماعية والصحية الصعبة، ويثبت ذلك من خلال البحث الاجتماعي.

- كما تشمل الشروط الواجب توافرها ضعف الحالة الاجتماعية والصحية للأسرة.

- وتتضمن شروط صرف مساعدات نقدية من التضامن أن يكون أحد أفراد الأسرة مريضا ويحتاج الى إجراء عملية أو جلسات أو أدوية بتكاليف تفوق قدرة الأسرة المادية.

- أن يكون أحد أفراد الأسر الفقيرة حصل على شهادة محو الأمية، وأتم دراسته وحصل على شهادة جامعية.

- تعرض الأسرة أو أحد أفرادها لكارثة أو نكبة مما أدى إلى ضرر في النفس أو الممتلكات.

المستندات المطلوبة للحصول علي مساعدات نقدية من التضامن

- تشمل المستندات المطلوبة تقديم نموذج طلب الحصول على المساعدة من فرع بنك ناصر الاجتماعي التابع لمحل إقامته.

- كما يلزم إحضار صور بطاقة الرقم القومي سارية المفعول بعد الإطلاع على الأصل.

- نقديم أصل البحث الاجتماعي معتمد ومختوم.

- تتضمن الأوراق المطلوبة شهادات ميلاد الأبناء وخطابات مدرسية تفيد الانتظام بالمدرسة.

- كما تشمل المستندات المطلوبة خطاب الهيئة القومية للمعاشات الحكومية، أو خطاب الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية.

- وفيما يخص  الأيتام يتم شهادة وفاة الوالدين أو وفاة الأب وزواج الأم.

- وفيما يخص  المطلقة يتم تقديم قسيمة الطلاق.

- الأرملة يتم تقديم شهادة وفاة الزوج.

- وفيما يخص الأسرة مهجورة العائل يتم نموذج هجر من قسم الشرطة يفيد تغيب أو هجر رب الأسرة مدة لا تقل عن 6 شهور.

- أما أسرة المسجون يتم تقديم  خطاب أو نموذج من مصلحة السجون أو الرعاية اللاحقة يوضح تاريخ بداية السجن، وتاريخ وفاء المدة.

-  وفيما يخص المريض أو العاجز يتم  أصل تقرير طبي معتمد ومختوم من مستشفى حكومي أو مركز طبي يثبت حالة المرض أو العجز، وأصل تقرير طبي معتمد ومختوم من مستشفى خاص في حالة عمليات زرع القواقع أو الكبد أو الكلى ومرفق به تقرير لجنة التأمين الصحي أو المجالس الطبية.

- وفيما يخص  الطالب الجامعي يتم بيان معتمد من شئون الطلبة من الكلية أو المعهد الملتحق به الطالب أو الطالبة موضح به قيمة المتأخرات المقيدة عليه، وبيان النجاح عن السنوات السابقة.

- وفيما يخص محو الأمية يتم تقديم شهادة محو الأمية بالإضافة إلى الشهادة الجامعية .

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مساعدات نقدية من التضامن


وتقدم التضامن الاجتماعي مساعدات نقدية في شكل معاش شهري بهدف رفع المعاناة عن الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل والتي تتعرض إلي أزمات ويعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والصحية الصعبة.

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