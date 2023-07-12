بالشروط والمستندات.. حالات الانضمام لمظلة التأمينات والحصول على معاش لغير المعينين

أعطى قانون المعاشات الجديد الحق للعمالة غير المنتظمة في الحصول على معاش ولكن وفقًا لشروط معينة حددها القانون، وذلك في إطار سياسة الدولة الجديدة وحرصها على حصول جميع المواطنين على معاش من خلال توسيع قاعدة الاشتراكات التأمينية، حتى لغير الموظفين أو المعينين في شركات معينة.

وحدد قانون المعاشات الجديد ضوابط إدخال العمالة غير المنتظمة تمظلة التأمين الاجتماعى، وذلك من خلال الاشتراك التأميني، والذي يبلغ حده الأدنى حاليا 1700 جنيها، بعد زيادته في شهر يناير الماضي، بقرار من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إعمالًا لنص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

الخاضعين لقانون المعاشات

وتخضع 10 فئات من العمالة غير المنتظمة لـ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويمكنهم من خلال اتباع الخطوات والشروط المبينة بالقانون ولائحته التنفيذية، الحصول على معاش عند نهاية مدة الاشتراك التأميني أو الوصول إلى سن الشيخوخة.

ويأتي ذلك في إطار المزايا المتعددة التي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بضم العديد من الفئات وشرائح المجتمع إلى منظومة التأمين الاجتماعي الجديدة، التي بدأت في شهر يناير 2020، عند إنطلاق وتطبيق القانو، والتي من بينها وأبرزها العمالة غير المنتظمة.

شروط الانضمام والمستندات المطلوبة

واشترط قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الشخص الراغب في الالتحاق أو الانضمام مبظومة التأمينات الاجتماعية من العمالة غير المنتظمة، التقدم بنموذج رقم 1 إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه.

أما عن المستندات المطلوبة للالتحاق بمنظومة التأمينات الاجتماعية 2023، فقد نصت اللائحة التنفيذية لـ قانون التأمينيات الاجتماعية والمعاشات عليها، والتي جاءت كالتالي:



- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.



- صورة شهادة الميلاد المميكنة.



- طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.



- صحيفة البيانات الأساسية، وفقا للنموذج رقم (3) المرفق هنا في حالة وجود مدد سابقة.



- صورة بطاقة الرقم القومي.



- بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة.



- بيان بمدى استحقاق المؤمن عليه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق هنا.



- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.



- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

ووفقا للقانون، فإن فئات القوى العاملة من العمالة غير المنتظمة، تشمل ما يلي:



- محفظو القرآن الكريم والمقرئين.



- خدم المنازل ومن فى حكمهم.



- عمال التراحيل.



- العاملون المؤقتون في الزراعة، سواء في الحقول والبساتين.



- العاملون فى مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة والدواجن.



- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.



- ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.



- المرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.



- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين، وغيرهم من الفئات المماثلة.



- حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان، سواء ملاكا أو مستأجرين بالأجرة.

قيمة الاشتراك التأميني

فيما يتعلق بقيمة الاشتراك التأميني التي يؤديها العمالة غير المنتظمة، فنص قرار التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذي جاء في ضوء القانون رقم 148 لسنة 2019، على أنه يكون يكون الحد الأدنى للاشتراك التأميني الذي يؤديه المؤمن عليه 1700 جنيه، أما بالنسبة للحد الأقصى فنص على أنه يكون بقيمة 10900 جنيها، والذي بدأ تطبيقه في شهر يناير الماضي.

ومن المنتظر أن ترتفع قيمة الاشتراك التأميني، وذلك خلال العام المقبل، وبالتحديد من يناير 2024، وذلك وفقًا لمص نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي يهدف إفى زيادة وتحسين المعاشات.