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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يوفنتوس يطيح بـ 4 لاعبين في الميركاتو الصيفي

فريق يوفنتوس
فريق يوفنتوس

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، أن نادي يوفنتوس الإيطالي، قرر الإطاحة بـ 4 لاعبين في صفوف الفريق الأول، خلال الصيف الحالي.


وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر":" ليوناردو بونوتشي وويستون ماكيني وآرثر ميلو ودينيس زكريا، خارج فريق يوفنتوس في الصيف المقبل".

رسميا.. يوفنتوس يبدأ إجراءات الانسحاب من دوري السوبر الأوروبي

3 مواجهات نارية ودية لـ يوفنتوس في الموسم التحضيري

يوفنتوس  انسحابه من بطولة دوري السوبر 


يذكر أن نادي يوفنتوس الإيطالي، أعلن أمس الخميس، بدء إجراءات انسحابه من بطولة دوري السوبر الأوروبي.


وانطلقت مبادرة دوري السوبر الأوروبي في أبريل 2021، بقيادة العديد من الأندية الأوروبية أبرزها برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، في محاولة لانتزاع السيطرة على اللعبة وعائداتها الكبيرة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وانتهت المبادرة خلال أيام قليلة من انطلاقها في ظل انتقادات من الجماهير واللاعبين دفعت مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام هوتسبير وأرسنال وتشيلسي وميلان وإنتر ميلان وأتليتيكو مدريد للانسحاب.

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