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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اقبض 9000 جنيه.. فرص عمل جديدة للشباب.. اعرف الشروط

فرص عمل
فرص عمل

يسعي الكثير من الشباب لإيجاد فرص عمل جيدة توفر له راتب مادي يعينه على الظروف الاقتصادية والاجتماعية وعليه تعلن وزارة التضامن عبر موقع فرصنا عن وظائف بكل دائم سواء فى الداخل أول الخارج.


وظائف جديدة فى موقع فرصنا 


فرص عمل عديدة أعلن عنها موقع فرصنا تتناسب مع كافة التخصصات والمؤهلات الحاصل عليه الشباب كما أنها توفر رواتب مجزية.

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هشام آمنة : الرئيس السيسي يولي أولوية لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة بالمحافظات

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معاون رئيس العلمين الجديدة: المدينة وفرت 100 ألف فرصة عمل

ويتيح موقع «فرصنا» مجموعة من الوظائف المميزة والتي تتضمن وظيفة «أشر» داخل شركة خاصة بمدينة نصر - القاهرة السن  المطلوب: 23 - 36 سنة ويشترط الحصول علي مؤهل دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).


ويتضمن الراتب الأساسي: 4000 - 6000 جنيه وتبلغ الحوافز الاضافية: 500 - 1500 جنيه مصري.

ويتيح موقع فرصنا وظيفة مندوب مبيعات خارجية داخل شركة خاصة فى مدينة نصر - القاهرة علي ألا تقل سنوات الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة ويشترط أن يكون السن  22 - 32 سنة.


وتبلغ قيمة الراتب 3500 - 4500 جنيه مصري.

فرص عمل فى الصناعات الغذائية 

وتتوافر فرصة عمل وظيفة مساعد مدير مطعم داخل شركة للصناعات الغذائية بمنطقة العرب - حي الشرق - حي المناخ - بورسعيد مع ضرورة وجود 5 سنوات خبرة على الأقل والسن المطلوب 27 - 40 سنة.


ويشترط فى المتقدم الحصول علي مؤهل دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط) ويبلغ الراتب الأساسي: 6000 - 7000 جنيه مصري والحوافز الاضافية: 1500 - 2000 جنيه مصري.


وتتوافر فرص عمل  داخل شركة خاصة حيث طلبت مسئول مشتريات للعمل يمقر الشركة فى القطامية - المعادي - القاهرة مع ضرورة وجود سنتان-‎5 سنوات كما أن السن المطلوب: 30 - 45 سنة.

ويمكن للراغبين للعمل فى وظيفة محاسبة طلبت شركة خاصة ثلاثة للعمل فى مقر الشركة فى وسط البلد - القاهرة مع ضرورة وجود سنتان-‎5 سنوات خبرة  السن المطلوب: 28 - 45 سنة كما أن الراتب الأساسي: 2500 - 3500 جنيه مصري.

فرص عمل مدرسين ومترجمين


وتضمنت فرص عمل موقع فرصنا وظيفة مدرس لغة انجليزية للعمل فى منطقة الهرم - الجيزة مع ضرورة وجود سنتان-‎4 سنوات خبرة السن المطلوب: 23 - 35 سنة ويبلغ الراتب الأساسي: 5000 - 7000 جنيه مصري.


وللراغبين فى العمل بمجال التسويق الالكتروني هناك وظيفة مسئول تسويق إلكتروني داخل شركة تعمل فى مجال قطع غيار السياراتمع ضرورة  توافر 3 سنوات خبرة على الأكثر كما أن السن المطلوب: 23 - 28 سنة.

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وظائف متاحة في جامعة عين شمس.. تفاصيل

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اليوم آخر موعد.. وظائف شركة كهرباء مصر الوسطى 2023

ويشترط في المتقدم الحصول علي مؤهل عالي (كلية ادارة الأعمال / العلوم الادارية ونظم المعلومات / الادارة والاقتصاد - التسويق والأعمال الدولية) ويبلغ الراتب الأساسي: 3000 - 4000 جنيه مصري.

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