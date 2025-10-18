قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

التزام سائقي الإسماعيلية بالتعريفة الجديدة وانتظام العمل بالموقف العمومي ومحطات الوقود

الجولة
الجولة
الإسماعيلية انجي هيبة

أجرى المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، جولة ميدانية لتفقد سير العمل بمحطات الوقود، والموقف الجديد "الموقف العمومي للمحافظة" بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للركوب، وانتظام العمل بالموقف ومحطات الوقود.

وذلك بحضور  اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، ضياء قنديل وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، كريمة سليم رئيس حي ثالث الإسماعيلية، وكيل إدارة مرور الإسماعيلية، مدير عام مواقف الإسماعيلية، مدير الرقابة التموينية.

حيث تفقد محطتين للوقود بالشارع التجاري وبشارع شبين بنطاق حي ثالث مدينة الإسماعيلية؛ للتأكد من انتظام العمل بها والالتزام بأسعار الوقود الجديدة عقب تحريك أسعار الوقود صباح اليوم الجمعة، تلا ذلك تفقد سير العمل بموقف الإسماعيلية العمومي.

وخلال الجولة شدد نائب محافظ الإسماعيلية، على التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن للإعلان عن التعريفة الجديدة للمواصلات في مكان واضح بجميع مواقف السيارات، ووضع لافتة كبيرة موضح بها خطوط السير وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، وكذلك وضع استيكرات موضح بها تعريفة الركوب وخط السير وعدد الركاب، ويتم لصقها على الزجاج الأمامي والخلفي لسيارات الأجرة والسرفيس، لتعريف المواطنين بتعريفة الركوب الرسمية، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

ووجه بتكثيف الحملات على محطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة والنقل العام، لتحقيق الانضباط ورفع العبء عن كاهل المواطنين، موضحًا أنه فور الإعلان عن قرار تحريك أسعار الوقود، عملت المحافظة على محورين، الأول وضع تعريفة جديدة للمواصلات، والتنسيق مع المحافظات المجاورة لتوحيد التعريفة الجديدة، والمحور الثاني يتعلق بمتابعة تنفيذ هذه التعريفة.

 حيث تم تشكيل غرفة عمليات منعقدة على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها، كما تم تشكيل لجان تفتيشية من المواقف، والمرور، ومباحث المرور، والمتابعة الميدانية، لتكثيف الحملات المرورية على السرفيس ومواقف سيارات الأجرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، للتأكد من انتظام العمل، وتطبيق التعريفة الجديدة، والتزام السائقين بخطوط السير وعدد الركاب.

وتكثف الأجهزة التنفيذية حملاتها بمختلف مراكز المحافظة للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة، حتى لا يؤدي ذلك إلى زيادة الأعباء على كاهل المواطنين.

