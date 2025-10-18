جامعة قناة السويس تتابع جودة الخدمات الغذائية المقدمة لطلاب المدينة الجامعية

قام الدكتور محمد عبد النعيم عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بزيارة تفقدية إلى مطعم المدينة الجامعية للطلاب، وذلك في سياق المتابعة المستمرة من إدارة الجامعة لجودة الخدمات المقدمة للطلاب المقيمين بالمدينة الجامعية، تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، وفي إطار حرص الجامعة على راحة أبنائها وتهيئة بيئة معيشية وصحية مناسبة لهم.

وخلال الزيارة، كان في استقبال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور إبراهيم حجاب المشرف العام على المدن الجامعية والتغذية، والمهندس إبراهيم عبد العزيز نائب رئيس المطعم، والمهندس محمد عيد رئيس الوردية.

وقد تفقد نائب رئيس الجامعة مرافق المطعم المختلفة، واطلع على آليات إعداد وتقديم الوجبات، وتأكد من تطبيق معايير النظافة والسلامة الغذائية، كما ناقش مع القائمين على العمل سبل تطوير الأداء وتحسين جودة وتنوع الوجبات بما يضمن تلبية احتياجات الطلاب الغذائية بشكل متوازن وصحي.

كما حرص "عبد النعيم" على الاستماع إلى آراء عدد من الطلاب حول مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بتوفير خدمات متكاملة تضمن الراحة والأمان لجميع طلابها داخل المدينة الجامعية.

وفي ختام الزيارة، وجّه الدكتور محمد عبد النعيم عثمان الشكر إلى جميع العاملين بالمطعم على جهودهم المخلصة في تقديم وجبات صحية ومتنوعة، مشددًا على أهمية الالتزام بالمعايير الصحية والرقابية الدقيقة حفاظًا على سلامة الطلاب وراحتهم داخل الحرم الجامعي.