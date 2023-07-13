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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اليوم آخر موعد.. وظائف شركة كهرباء مصر الوسطى 2023

صدى البلد

كشف المهندس رأفت شمعة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، أن اليوم الخميس الموافق 13 يوليو الجاري 2023 آخر موعد لتلقي طلبات الراغبين في شغل عدد من الوظائف القيادية التي أعلنت عنها الشركة .

 الوظائف والشروط المطلوبة   

وأعلنت  شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر  عن نوعية الوظائف والشروط المطلوبة والواجب توافرها في المتقدمين، كما جاء على الصفحة الرسمية للشركة على فيس بوك وهى:

１- رئيس قطاع قانوني بالشركة- وحددت الشرط كما يلى: 

 الحصول على  "ليسانس حقوق أو ما يعادله"، والقيد أمام محكمة النقض والقضاء العليا عشر سنوات على الاشتغال بالمحاماة؛ بما فيها مدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية واستيفاء الشروط المنصوص عليها باللائحة الخاصة بالأعضاء الفنيين بالإدارة القانونية العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، ويعمل بما لم يرد نص في هذه اللائحة بالشروط الواردة بلائحة نظام العاملين بالشركة وأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتعديلاته في ما لم يرد بشأنه نص.

وطالبت الشركة بأن يكون لدى المتقدم لشغل الوظيفة قدرة عالية على القيادة والتوجيه وقضاء مدة بينية في الدرجة السابقة لا تقل عن عام، إضافة إلى اجتياز التدريب الذي تتيحه الشركة.

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２- مدير الإدارة العامة للصيانة بقطاع توزيع كهرباء المنيا- يشترط الحصول على مؤهل هندسي عالٍ مناسب ومدة خبرة في مجال العمل لا تقل عن 15 عامًا، وله قدرة عالية على القيادة والتوجيه وقضاء مدة بينية في الدرجة السابقة لا تقل عن عامَين، إضافة إلى اجتياز التدريب الذي تتيحه الشركة.

3-مدير الإدارة العامة للتشغيل بقطاع توزيع كهرباء بني سويف- ويشترط الحصول على مؤهل هندسي عالٍ مناسب ومدة خبرة في مجال العمل لا تقل عن 15 عامًا، وله قدرة عالية على القيادة والتوجيه وقضاء مدة بينية في الدرجة السابقة لا تقل عن عامَين، إضافة إلى اجتياز التدريب الذي تتيحه الشركة.

4-مدير الإدارة العامة للتشغيل بقطاع توزيع كهرباء بني سويف- ويشترط الحصول على مؤهل هندسي عالٍ مناسب ومدة خبرة في مجال العمل لا تقل عن 15 عامًا، وله قدرة عالية على القيادة والتوجيه وقضاء مدة بينية في الدرجة السابقة لا تقل عن عامَين، إضافة إلى اجتياز التدريب الذي تتيحه الشركة.

5-مدير الإدارة العامة للوحدة الإدارية ببني سويف ويشترط الحصول على مؤهل عالٍ مناسب وخبرة في مجال العمل لا تقل عن 15 عامًا، وله قدرة عالية على القيادة والتوجيه وقضاء مدة بينية في الدرجة السابقة لا تقل عن عامَين، إضافة إلى اجتياز التدريب الذي تتيحه الشركة

 

وأشار المهندس رأفت  شمعة رئيس شركة مصر الوسطى  إلى أن من بين الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف التي أعلنت عنها الشركة  استيفاء الشروط الواردة بلائحة نظام العاملين بالشركة، وأن يكون من ضمن العاملين بقطاع الكهرباء ومستوفيا لشروط التعيين، وتتضمن الطلبات المقدمة من خارج الشركة موافقة جهة العمل على النقل في حالة الترشح للتعيين، فضلا عن عدم التزام الشركة بتدبير الإقامة لمن يتم تعيينه.

قواعد اختيار المتقدمين للوظائف 


 القواعد والضوابط التي حددتها الشركة القابضة لكهرباء مصر حيث سيتم الاختيار على مرحلة واحدة ونهائية لوظيفة المدير العام من خلال لجنة اختيار القيادات والتي تضم أعضاء من مجلس إدارة الشركة برئاسة رئيس الشركة فيما يتم اختيار وظيفة رئيس القطاع  على مرحلتين، الأولى أمام لجنة الشركة التابعة والثانية أمام اللجنة العليا لاختيار القيادات بالشركة القابضة لكهرباء مصر .

 

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