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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

10 أيام على نهاية تلقى الطلبات .. وظائف جديدة بقطاع الكهرباء

صدى البلد

أعلنت  شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء برئاسة المهندس محمد العبد ، عن وظائف جديدة وأن الشركة تتلقى طلبات الراغبين فى شغل بعض الوظائف القيادية بالشركة من درجة مدير عام ، وحددت 22 يوليو الجارى آخر موعد لتلقى الطلبات ، كما  أنه لن يلتفت للطلبات التي ترد بعد الموعد المحـدد، فيما لا يجوز التقدم لأكثر من وظيفة.

 

تفاصيل الوظائف والشروط 

 تتضمن الوظائف المطلوبة بشركة غرب الدلتا لانتاج الكهرباء  مايلى ..

1. مدير عام الإدارة العامة لصيانة الغلايات بمحطة كهرباء دمنهور 

ويجب أن يتوافر فى المتقدم عدة شروط هى ..

* بكالوريوس هندسة أو ما يعادله وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 15 سنة.

*قضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.

*قدرة عالية على القيادة والتوجيه.

*اجتياز البرامج التدريبيـة التي تتيحها الشركة فى مجال العمل.

2. مدير عام الإدارة العامة لصيانة التربينات بمحطة كهرباء سيدى كرير.

3. مدير عام الإدارة العامة لشئون المحطة (محطة كهرباء أبو قير الجديدة).

4. مدير عام الادارة العامة للشئون الفنية ومتابعة الاداء ( قطاع الشئون الفنية).  

5. مدير عام الادارة العامة لحسابات المخازن  قطاع الحسابات المركزية

 ويجب أن يتوافر فى المتقدم عدة شروط هى ..

* بكالوريوس تجارة أو ما يعادله وخبرة فى مجال العمل مدة لا تقل عن 15 سنة.

* قضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.

* قدرة عالية على القيادة والتوجـيه.

*اجتياز البرامج التدريبيـة التي تتيحها الشركة فى مجال العمل.

6. مدير عام الإدارة العامة للمشتريات المركزية  (قطاع المشتريات والمخازن)

ويجب أن يتوافر فى المتقدم عدة شروط هى ..

*مؤهل عال مناسب وخبرة فى مجال العمل مدة لا تقل عن 15 سنة.

*قضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة

*قدرة عالية على القيادة والتوجيه.

*اجتياز البرامج التدريبيـة التي تتيحها الشركة فى مجال العمل.

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وظائف الكهرباء 2023 .. المؤهلات المطلوبة والشروط

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كما أعلنت الشركة  عددا من الـشــروط العامة منها:

1- أن يكون المتقدم ضمن العاملين بقطاع الكهرباء ومستوفيا لشروط التعيين الواردة بلائحة نظام العاملين بالشركة.

2 ــ الطلبات المقدمة من العاملين خارج الشركة تقدم مشفوعة بالموافقة المبدئية من جهة عملهم على النقــل في حالة الترشيح للتعيين بالشركة وكذلك تقديم بيان حالة وظيفية معتمد + نتيجة تحليل المخدرات.

3 ــ على راغبي التقدم لشغــل الوظائف المشار إليها استيفـــاء نموذج شغل الوظيفة من الإدارة العامة لشئــون الأفراد ( مقرر لجنة الأمانة الفنية ) بديوان عام الشركة ( 7 شارع رياض بجليم ).

4 ــ تقــدم الطلبات باليـد تنتهـــي بنهاية عمـل يـوم 22 يوليو الحالى باسـم رئيـس مجلس الإدارة والعضـــو المنتدب للجنة الأمانة الفنية لشغل الوظائف القيادية والغير قيادية بالشركة.

5 ــ يرفق بالطلب بيـان عن أبرز إنجـازات المتقدم وإسهاماته واقتراحاته في تطوير أنظمة العمــل طبقـــا للنموذج المعد لذلـك علـى أن يراعـــى إعــداده على الحــــاسب الآلي لسهولـة مناقشته أثنــــاء الاختبار من أصل وعشر نسخ على ورق كوارتر.

6 ــ استيفاء البيانات الشخصية على النموذج المعد لذلك مرفق بها عدد 4 صور شخصية وصورة بطاقة الرقم القومي + CD محمل عليه نسخة من المستندات وبطاقة الرقم القومى للمتقدم والزوجة والأولاد.

ومن الجدير بالذكر  أنه لن يلتفت للطلبات التي ترد بعد الموعد المحـدد، كما  أنه لا يجوز التقدم لأكثر من وظيفة.

وطبقا للقواعد والضوابط التى حددتها الشركة القابضة لكهرباء مصر يتم الاختيار على مرحلة واحدة ونهائية لوظيفة المدير العام من خلال لجنة اختيار القيادات والتى تضمن أعضاء من مجلس إدارة الشركة برئاسة المهندس محمد العبد رئيس الشركة فيما يتم اختيار وظيفة رئيس القطاع ورئيس القطاعات على مرحلتين الأولى أمام لجنة الشركة التابعة والثانية أمام اللجنة العليا لاختيار القيادات بالشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة وعضوية الأعضاء المتفرغين والمتخصصين من أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة.

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