وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قطاع الكهرباء مر بظروف صعبة وصلت ذروتها فى 2014 ولكن بفضل الإرادة السياسية تمكنا من التغلب على تلك الأزمة ، فتم تطوير شبكات النقل و التوزيع وانشاء محطات انتاج أهمها محطات سيمنس الثلاث العملاقة فى البرلس وكفر الشيخ والعاصمة الإدارية تعمل بالغاز الطبيعى وبكفاءة الغالية ووصلت قدرة المحطة الواحدة 4800 ميجاوات، كل هذا أدى الى التغلب على الأزمة وأصبح لدينا وفر فى الطاقة ، مكننا من انشاء خطوط ربط كهربائى مع دول الجوار، حيث وصلت القدرة المركبة للشبكة الى 57 الف مبجاوات ووصل أقصى حمل الى 36 الف مبجاوات فى فصل الصيف .

وأضاف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن تعميم تركيب العدادات مسبوقة الدفع يصب فى مصلحة المواطن والدولة لأنه لا يعتمد على العنصر البشرى وبالتالى تقل احتمالية وجود أخطاء فى محاسبة المستهلك.

وكشف وزير الكهرباء فى تصريح لـ"صدى البلد" أنه سيتم تغيير كافة العدادات التقليدية الى عدادات مسبوقة الدفع طبقا للخطة الموضوعة فى خلال خمس سنوات ، وبالتالى لن توجد فواتير مطبوعة ولا محصل كهرباء.



وتابع وزير الكهرباء أن الوزارة تتبع خطة لتعميم تركيب العدادات مسبوقة الدفع بدلا من العدادات القديمة، وتوفر شركات توزيع الكهرباء في جميع قطاعاتها، العداد مسبوق الدفع، لأن أى عداد قديم سيتم تغييره بعداد مسبوق الدفع.



وأوضح وزير الكهرباء أنه تم خلال السنوات الماضية تركيب ما يزيد عن 14 مليون عداد كهرباء مسبوق الدفع كما يتم تركيب العداد الكودى بدلا من الممارسة للحصول على المحاسبة العادلة.

وأشار وزير الكهرباء إلى تغيير العداد التقليدى الذى يحدث به أى عطل بعداد مسبوق الدفع كانت خطوة أولى قبل البدء بتغيير كل العدادات القديمة حتى لو كانت سليمة .

خطوات تغيير عداد الكهرباء التقليدى بعداد مسبوق الدفع



يستعرض صدى البلد لقرائه تغيير عداد الكهرباء التالف أو التقليدى باتباع عدة خطوات هى .

1- التوجه إلى إحدى شركات توزيع الكهرباء القريبة من محل السكن ، واحضار البطاقة الشخصية وملء نموذج طلب فحص استيفاء لكل بياناته.

2- أو التقدم بطلب إلكتروني لفحص أو تغيير العداد من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء .

3- أو الاتصال بالخط الساخن لشركة التوزيع التابع لها

إجراءات تغيير عداد الكهرباء التالف أو التقليدى

1- يقوم المشترك بسداد 195 جنيهًا رسوما خاصة بطلب الفحص أو استبدال العداد بآخر جديد، .

2- معرفة التسوية الخاصة بعطل أو تلف عداد ويطلب من المشترك أو المواطن تحصيل قيمة متوسط استهلاك ثلاثة أشهر قبل حدوث العطل

3- عمل إجراءات تصفية الحساب وتسوية، إذا كان المشترك عليه تراكمات مالية للشركة لم يسبق سدادها، وذلك قبل إجراءات رفع العداد وفحصه في المعامل.

4- فحص العداد خلال 3 أيام من تاريخ الاستلام من المشترك.

5- حصر المديونية وهى تحديد القيمة المطلوبة من العداد مسبق الدفع وقيم التسويات على العميل.

6- تحصيل المطلوب أو الخصم من الشحنات الخاصة بالعميل عند التقدم لشحن الكارت أو مطالبة العميل بالمديونية لسدادها نقدًا أو بالتقسيط بناءً على طلبه من خلال كروت الشحن.

7- شحن كارت العداد بمبلغ 100 جنيه وإذا لم يتقدم العميل للشحن فيتم شحن العداد بمبلغ 30 جنيهات حتى يمكن إطلاق التيار وتشغيل العداد وتضاف قيمة هذا الشحن إلى المديونية السابقة.

8- إذا اعترض العميل على تركيب العداد مسبق الدفع فيتم إبلاغه رسميًا بأن الإخطار السابق تسليمه إليه عند رفع عداد الكهرباء التالف كأن لم يكن وفي حالة عدم حضوره خلال أسبوع من تاريخ الإبلاغ سيتم تحويل الأمر إلى شرطة الكهرباء لتحرير محضر سرقة.

مميزات العداد مسبوق الدفع



1-- يتحكم العداد مسبوق الدفع في الاستهلاك من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقي، بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.

2- ترشيد الاستهلاك، لأنه يُمكن المستهلك من معرفة رصيده، وبالتالي يخفض استهلاكه.

3- يقضى بشكل نهائي على أخطاء فواتير الاستهلاك الخاطئة.

4- سهل الشحن، من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.

5- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء ، وتقليل الخسائر المالية للقطاع.

6- تحصل وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك، من خلال شحن العداد برصيد

7-يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، فلا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك