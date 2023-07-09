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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فرصة.. وظائف جديدة بمعهد تمريض الكهرباء

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، عن فتح باب القبول للالتحاق بمعهد القمة للتمريض التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر  للفتيات الحاصلة على الشهادة الإعدادية للعام 2023/2024 بدأ  الأربعاء  الماضى  5 يوليو و لمدة أسبوعين.

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نصائح لخفض فاتورة الكهرباء في فصل الصيف

 اجتياز 6 اختبارات للقبول بمعهد تمريض الكهرباء  


1- الإملاء في اللغة العربية ( سبع درجات من عشرة )

2-اختبار اللغة الإنجليزية ( سبع درجات من عشرة )

3-اختبار الحاسب الالي ( سبع درجات من عشرة ) نظري وعملي

4-الكشف الطبي : بواســطة اللجان الطبية بمستشفى الكهرباء بألماظة

( كشف نظـر- كشـف باطني – إختبــــار المخدرات – كشف لياقـة طبية للطالبة).

5- كشف الهيئة ( الإختبار الشخصي واختبار القدرات )

6-الاختبار النفسي بواسطة أخصائي الأمراض النفسية – قوة الملاحظة – اللياقة في

الحديث – سرعة الإستجابه ورد الفعل – مهارات التواصل – المعلومات العامة -

الخلو من العيوب الخلقية – حسن المظهر – سلامة النطق – التناسق بين الطول

والوزن.

- في حالة اجتياز المتقدمين الاختبارات السابقة يتم اتخاذ الإقرارات الآتية:

1-إقرار علي ولي الأمر بأن الطالبة لا تعتبر مقبولة إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة.

2-تعهد الطالبة وولي الامر بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل بشركة الخدمات الطبية وطبقاً لما تحدده وزارة الصحة والسكان .

3- عدم زواج الطالبة خلال فترة الدراسة .

4- عدم النقل من معهد لأخر أثناء فترة الدراسة ( يتم النقل خلال فترة الاجازة الصيفية ونجاح الطالبة ويشترط النقل لمعاهد الرعاية الفنية للتمريض التابعة لوزارة الصحة وفي حالة طلب النقل لجهة أخري يتم دفع المصاريف الدراسية للخمس سنوات كاملة .

5- إقرار بخصوص كورس اللغة الإنجليزية وإحضار ما يثبت ذلك قبل إستلام أصل التكليف.

 

شروط التقديم لمعهد تمريض الكهرباء 

-مدة الدراسة خمس سنوات دراسية .

2- المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك .

3-الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي في ذات عام التقدم .

4-القبول طبقاً لأعلي المجاميع المتقدمة ويتم تحديد الحد الادنى بعد الإنتهاء من أعمال التنسيق.

5-أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على شهادة التعليم الأساسى.

على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة حرصاً على مبدأ التوطين .

6-لا تكون الطالبة من محافظة آخرى (الطالبات المطلوبين من محافظة القاهرة فقط).

7-المصاريف الدراسية 10000 جنيه ( فقط عشرة الاف جنيهاً لاغير ) لكل صف دراسي للطالبة، بالإضافة إلى سحب كراسة الشروط  بمبلغ 1000 (فقط ألف جنيهاً لاغير)

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