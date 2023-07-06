أخبار مصر على مدار 24ساعة.. وزير الكهرباء يخص صدى البلد بتصريح عن العدادات القديمة

أخبار مصر.. خص وزير الكهرباء محمد شاكر "صدى البلد" بتصريح خاص حول جميع العدادات القديمة إلى عدادات مسبوقة الدفع طبقا للخطة الموضوعة.. نشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



وزير الكهرباء: تغيير جميع العدادات القديمة خلال 5 سنوات.. (خاص)

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن تعميم تركيب العدادات مسبوقة الدفع يصب فى مصلحة المواطن والدولة لأنه لا يعتمد على العنصر البشرى وبالتالى تقل احتمالية وجود أخطاء فى محاسبة المستهلك وبالتالى بتم إصدار فاتورة كهرباء دقيقة .

القصة الكاملة لاستيراد أبقار هولشتاين وتأثيرها على أسعار الألبان.. تفاصيل

تستهدف شركة الوطنية للثروة الحيوانية استيراد 5 شحنات من الأبقارالألمانية «هولشتاين» العام الجارى، لتوزيعها على المزارع بكافة المحافظات، بهدف توفير الكميات المطلوبة من الألبان واللحوم فى السوق المحلية بأسعار مخفضة.

تقديم ملفات رعوية وإدارية إلى البابا تواضروس للمشورة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأربعاء، ثمانية من أعضاء المجمع المقدس ومدير الديوان البابوي، الذين اطمأنوا على صحته، مقدمين التهنئة على تعافيه وعودته لممارسة مهامه الرعوية.

بسبب البعوض .. الصحة توجّه نصيحة مهمة للمواطنين

وجهت وزارة الصحة نصيحة للمواطنين بضرورة استخدام المبيدات الآمنة ضد الحشرات لأنها تحمي الإنسان من الإصابة بالأمراض المعدية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



كرسي المقرئ تحفة أثرية تزين متحف المنيل

نشر متحف الأمير محمد علي بالمنيل، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة ترويجية عن كرسى المقرئ.

المتحف المصري بالتحرير يبرز روائع الملكة ميريت آمون

‏نشر المتحف المصري ‎بالتحرير عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، روائع تابوت للملكة أحمس ميريت آمون.

مش لحم الحمير | مفاجأة غير متوقعة عن سبب مشاجرة مطعم الغردقة

قالت غرفة المنشآت الفندقية، إن مقطع الفيديو القصير الذي تم تداوله ببعض المواقع الإخبارية الإلكترونية وموقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك عن نشوب مشاجرة داخل مطعم أحد المنشآت الفندقية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر بسبب تقديم المطعم لنوعية لحوم غير صالحة وفاسدة لنزلائه من الزائرين، غير صحيح وعار تماما من الصحة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



حقيقة تعليمات رئيس مصلحة الجمارك بشأن حظر استيراد عدد من السلع لمدة 3 أشهر

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن منشور تعليمات منسوب لرئيس مصلحة الجمارك على مواقع التواصل الاجتماعي بحظر استيراد عدد من السلع لمدة ٣ أشهر.

السكة الحديد تعلن توقف قطارات العيد الإضافية السبت القادم

طرحت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر قطارات إضافية تعمل حتى ٢٠٢٣/٧/٨ علاوة علي القطارات الحالية.

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة

نظمت المنطقة الشمالية العسكرية حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة من أبناء المحافظات التي تقع بنطاق المسئولية بالتعاون مع رجال الأعمال وعدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بحضور كلاً من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



الوزراء يوافق على تمويل اليابان لتنفيذ المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان، فيما يتعلق بالتمويل المقدم من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)؛ لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والذي تم توقيعه في 30 أبريل 2023.

الوزراء: السماح لغير المصريين بتملك العقارات المبنية والأراضي الفضاء

استعرض مجلس الوزراء خطوات تنفيذ عددٍ من القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية بتاريخ 16 مايو 2023.

الوزراء: السماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، بما يسمح بقيد المستثمر الأجنبي، وذلك ضمن جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية بتاريخ 16 مايو 2023.

الوطنية للانتخابات تعقد الاجتماع الأول بعد استكمال تشكيلها وجهازها التنفيذي

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماعها الأول، بعد صدور القرارات الجمهورية التي تم بموجبها استكمال تشكيل مجلس إدارتها وجهازها التنفيذي.

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقدي شراكة لفندقين في "مثلث ماسبيرو" و"سور مجرى العيون"

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقدي شراكة جديدين بين شركة "سيتي ايدج للتطوير العقاري" نيابة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومجموعة "هيلتون" بشأن إدارة وتشغيل فندقين بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

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تيسيرا على المسافرين.. السماح لحاملي اشتراكات قطارات تحيا مصر بالسفر على ثالثة ديناميكية

سمحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر للركاب حاملي اشتراكات قطارات (تحيا مصر) بالسفر واقف على القطارات التي تم تعديل تركيبها من قطارات (تحيا مصر) إلى (ثالثة تهوية ديناميكية) على أن يكون الاشتراك صادر قبل تاريخ تعديل تركيب القطار حتى انتهاء مُدة الاشتراك، وذلك تيسيراً على جمهور المسافرين .

مصر للطيران تسير اليوم 18 رحلة جوية لعودة حجاج من الأراضي المقدسة

تسير اليوم مصر للطيران 18 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن بواقع 9 رحلات من جدة و 7 رحلات من المدينة و1 رحلة جدة - برج العرب و1 رحلة جدة - باماكو.

