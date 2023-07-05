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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تسير اليوم 18 رحلة جوية لعودة حجاج من الأراضي المقدسة

الحجاج في مطار القاهرة
الحجاج في مطار القاهرة

تسير اليوم مصر للطيران  18 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن بواقع 9 رحلات من جدة و 7 رحلات من المدينة و1 رحلة جدة - برج العرب و1 رحلة جدة - باماكو. 

وذلك لعودة حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الزراعة ووزارة الكهرباء ووزارة التضامن وقرعة جنوب وشمال سيناء وقرعة الوادى الجديد وقرعة الدقهلية وقرعة أسيوط وقرعة الجيزة وقرعة الفيوم وقرعة كفر الشيخ وقرعة الإسكندرية وتضامن دمياط والمؤسسة و الترانزيت وحج الأجانب والأفراد  وتأشيرات العمل وحجاج دولة مالي.

وناشدت مصر للطيران الحجاج ضرورة الالتزام بالإرشادات التالية :
1) الحجاج الذين يحملون تذكرة مصر للطيران وتتكون رحلة عودتهم من MS ويليها ثلاثة أرقام، يكون إقلاع الرحلة من مطار الملك عبد العزيز أل سعود الدولي الصالة الشمالية .

2) الحجاج الذين يحملون تذكرة مصر للطيران وتتكون رحلة عودتهم من MS ويليها أربعة أرقام، يكون إقلاع الرحلة من مدينة الحجاج بجدة.

3) على الحجاج ضرورة التواجد قبل موعد إقلاع الرحلة بثمانية ساعات.

 

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