القصة الكاملة لاستيراد أبقار هولشتاين وتأثيرها على أسعار الألبان.. تفاصيل

تستهدف شركة الوطنية للثروة الحيوانية استيراد 5 شحنات من الأبقارالألمانية «هولشتاين» العام الجارى، لتوزيعها على المزارع بكافة المحافظات، بهدف توفير الكميات المطلوبة من الألبان واللحوم فى السوق المحلية بأسعار مخفضة.

إنتاجية الألبان



وفي هذا الصدد ، أكد الدكتور حسام سلام عضو لجنة الدعم الفني بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة ، أن استيراد الدولة ل 500 بقرة من نوع الهولشتاين لإنها تتميز بانتاج الألبان بكميات كبيرة ، موضحا أن ظروف تأقلمها مع المناخ المصري جيد ولاتوجد أى مشاكل فى تأقلمها .



وأضاف "سلام" خلال تصريحات ل "صدي البلد " أن نوع البقر الهولشتاين يتم استيراده من دولتى أمريكا وألمانيا ، وتنتج ألبان فى الموسم الأول تصل فى المتوسط من 25 ل 35 كيلو فى اليوم ، وتزيد فى الموسمين الثاني والثالث لتنتج 50 كيلو فى اليوم وتصل فى المزارع المزارع المتخصصة لتصل إلي 65 كيلو فى اليوم الواحد.



وأشار " عضو لجنة الدعم الفني بقطاع تنمية الثروة الحيوانية " إلي أن إنتاج الأنواع المحلية من البقر ينتج من 4 ل 7 كيلو بحد أقصي ، أما قطعان الخليط تنتج حوالى لبن فى اليوم من 15 ل 25 كيلو فى اليوم ، وهذا ضمن خطة الدولة لزيادة إنتاجية الألبان من التحسين الوراثي.



8 ملايين طن من الألبان سنويا

وأضاف أننا ننتج حوالى 8 ملايين طن من الألبان السائلة سنويا ، ولدينا اكتفاء ذاتي منه كما نصدر الفائض إلى الخارج .

ونوه إلي أن استيراد أنواع من الأبقار المتميزة فى إنتاج اللحوم والألبان ليست وليدة اللحظة ، حيث يتم استيرادها من الثمانينات، وبدأ استيراد أنواع الفريزيان والهولشتاين ، مؤكدا أن استيراد الأبقار المحسنة وراثيا من الخارج يزيد من إنتاجية الألبان بالأسواق بالتالي يحدث توازن فى الأسعار .

وأشاد بدور الدولة فى زيادة إنتاجية الألبان من خلال المشروع القومى لتطوير مراكز تجميع الألبان ، حيث وصل انتاجنا اليومي من الألبان إلي 2500 طن يوميا مما قلل من التكلفة الحدية من كيلو اللبن .



ولفت الدكتور حسام سلام إلي أن مربي الماشية بدأت تتجه إلي تربية الأنواع التى تدر لحوم وألبان بشكل أكبر لتحقيق أكبر ربح ممكن منها ، مشيدا بدور وزارة الزراعة فى توعية المزارعين بتربية تلك الأنواع وتقديم التسهيلات اللازمة لهم .

