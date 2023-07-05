بسبب البعوض .. الصحة توجّه نصيحة مهمة للمواطنين

وجهت وزارة الصحة نصيحة للمواطنين بضرورة استخدام المبيدات الآمنة ضد الحشرات لأنها تحمي الإنسان من الإصابة بالأمراض المعدية.

وكتبت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة :" المبيدات الآمنة هتحميك من الإصابة بالأمراض المعدية.. استخدمها للتخلص من البعوض الذي ينتشر بكثرة خلال فصل الصيف.

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وتهدف مبادرة 100 يوم صحة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان. وتضافر الجهور بين جميع الجهات المعنية لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين سواء من المصريين، أو الأجانب المقيمين أو اللاجئين أو ملتمسي اللجوء المقيمين على الأراضي المصرية.