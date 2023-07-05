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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة

المنطقة الشمالية
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ300شاب وفتاة

نظمت المنطقة الشمالية العسكرية حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة من أبناء المحافظات التي تقع بنطاق المسئولية بالتعاون مع رجال الأعمال وعدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بحضور كلاً من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية والفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية ومحافظي الإسكندرية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة وعدد من رؤساء الجامعات.

المنطقة الشمالية العسكرية

وخلال الاحتفال نقل اللواء أح وليد حمودة قائد المنطقة الشمالية العسكرية تحية وتهنئة الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكداً أن الحفل يعكس المسئولية المجتمعية التي تقوم بها القوات المسلحة تجاه أبناء الشعب المصري بمختلف فئاته .

وتضمنت الفعاليات تقديم الأجهزة الكهربائية والأثاث والمستلزمات المنزلية وكذا هدايا مادية لتخفيف الأعباء عن كاهل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج وأسرهم كما تم تنفيذ عدد من الفقرات الفنية والترفيهية بمشاركة  الموسيقات العسكرية.

من جانبهم أعرب الحضور عن تقديرهم البالغ لما تقوم به القوات المسلحة من جهود لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الشعب المصري.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة فى دعم المجتمع المدنى وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة
المنطقة الشمالية العسكرية المجتمع المدني الجمعيات الأهلية الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع الفريق أسامة عسكر القوات المسلحة

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