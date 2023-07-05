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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مش لحم الحمير | مفاجأة غير متوقعة عن سبب مشاجرة مطعم الغردقة

علاء عاقل
علاء عاقل

قالت غرفة المنشآت الفندقية،  إن مقطع الفيديو القصير الذي تم تداوله ببعض المواقع الإخبارية الإلكترونية وموقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك عن نشوب مشاجرة داخل مطعم أحد المنشآت الفندقية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر بسبب تقديم المطعم لنوعية لحوم غير صالحة وفاسدة لنزلائه من الزائرين، غير صحيح وعار تماما من الصحة.

 

وقامت، على الفور، لجنة مُشكلة بين مسئولي كل من وزارة السياحة والآثار ومديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر وغرفة المنشآت الفندقية لفحص اللحوم الموجودة بهذه المنشأة الفندقية للتأكد من سلامتها والكشف عن مدي جودتها، حيث تم التأكد من أن هذه اللحوم سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمي ومن النوع الجاموسي المستورد، وتاريخ الصلاحية الخاص بها ساري، وليس بها أى مشكلات ولا يوجد أي من أنواع اللحوم المخالفة، كما أن جميع تراخيص هذه المنشأة الفندقية سارية.

ومن جانبه، أشار علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إلى أن المشاجرة التي تظهر بمقطع الفيديو المتداول كانت بين مستأجري وحدات الاسكان السياحي بالفندق وذويهم بسبب شئ خاص بهم، وليس كما تردد بسبب نوعية اللحوم المقدمة لهم.

وتناشد غرفة المنشآت الفندقية جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

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