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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لخدمة المُصَيِّفين.. السكة الحديد تطرح قطارات نوم ومكيفة على خط مطروح/ القاهرة

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

طرحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قطارات نوم وقطارات مكيفة بخط القاهرة / مرسى مطروح والعكس؛ فى إطار استعدادات الهيئة لموسم الصيف وتنشيط السياحة الداخلية واستيعاب كثافة المصيفين المترددين على محافظة مطروح.

وفي السطور التالية، نستعرض مواعيد قطارات القاهرة مطروح:

يتم تشغيل قطار  939 / 940 ثالثة مكيفة ( القاهرة / مرسي مطروح )  على أن يقوم من محطة القاهرة الساعة 05:50 صباحاً ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 13:40 ظهراً بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة القاهرة يومياً طبقاً للجدول المرفق.


- تشغيل قطار 1933 / 1934 ثالثة مكيفة ( القاهرة / مرسي مطروح )  على أن يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:15 مساء ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 07:00 صباحاً بتركيب عدد  8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة القاهرة يومياً طبقاً للجدول المرفق.


- كما يتم تشغيل قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة (مرسي مطروح / القاهرة) على أن يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 22.00 مساء ويصل القاهرة الساعة 05:00 صباحاً بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة مرسي مطروح يومياً طبقاً للجدول المرفق.


- يتم تشغيل قطار 943 / 942 ثالثة  مكيفة (مرسي مطروح / القاهرة) على أن يقوم من محطة مرسي مطروح الساعة 14:20 ظهراً ويصل محطة القاهرة الساعة 21:35 مساء بتركيب عدد  8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة مرسي مطروح يوميا طبقاً للجدول المرفق.

- يتم تشغيل قطار نوم 773 / 772 القاهرة / مرسى مطروح أيام ( السبت / الإثنين / الأربعاء ) بتركيب 8 عربات نوم ، و مكيف أسباني أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) بتركيب 9 عربات مكيفة  على أن يقوم من القاهرة الساعة 22:05 مساء ويصل  مرسى مطروح الساعة 05:30  صباحاً  طبقاً للجدول المرفق.


-يتم تشغيل قطار 775 / 774 مرسى مطروح / القاهرة مطروح   أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) بتركيب 8 عربات نوم  ، و مكيف أسباني أيام ( الإثنين / الأربعاء / الجمعة )  بتركيب 9 عربات مكيفة على أن يقوم من مرسى مطروح  الساعة 22:30 مساء ويصل  القاهرة الساعة 05:35  صباحاً  طبقاً للجدول المرفق .  

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