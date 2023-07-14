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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منها السرطان.. أمراض تسببها جرثومة المعدة وطرق تجنبها

جرثومة المعدة
جرثومة المعدة

قال الدكتور وائل صفوت، استشاري الأمراض الباطنية والتوعية الصحية، إن جرثومة المعدة تسمي بالجرثومة الحلزونية لأن شكلها حلزوني وتعيش فى جدار المعدة، ومن المفترض أنها تحدث عدوى بسببها من شخص لشخص، وأما تكون نشيطة أو كامنة.

وأضاف الدكتور وائل صفوت، استشاري الأمراض الباطنية والتوعية الصحية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي” المذاع عبر فضائية “المحور”، أنه فى حال كانت جرثومة المعدة نشطة، فإنها تسبب قرحة فى المعدة، وأعراض إنتفاخ وتجشأ باستمرار، وأحيانا تؤدي إلى سرطان المعدة فى حال استمرارها.

وتابع وائل صفوت، أن طرق نقل العدوى من جرثومة المعدة تكون من خلال شخص مصاب لشخص أخر عن طريق البراز، مثل لمس بعضه عن طريق الخطأ، أو تناول أطعمة معينة بدون غسلها، وتأتي من الأطعمة من خارج المنزل من شخص مصاب أو غير نظيف.

وائل صفوت الأمراض الباطنيه جرثومة المعدة المعدة سرطان المعدة قرحة فى المعدة

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